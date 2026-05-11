Nothing Ear (open) krijgt blauwe uitvoering

De Nothing Ear (open) was tot op heden alleen in het wit verkrijgbaar met transparante accenten. Het Britse Nothing voegt daar vanaf 11 mei 2026 een nieuwe kleur aan toe; blauw. De eerste beelden tonen de blauwe afwerking.

In het kort Nieuwe kleur : Nothing introduceert een blauwe variant naast de bestaande witte uitvoering

Open design : De oordopjes rusten op de oorschelp zonder de gehoorgang af te sluiten, wat zorgt voor omgevingsbewustzijn maar ook voor geluidslekkage

Prijs en techniek: Adviesprijs blijft circa 100 euro; hardware is identiek aan het origineel uit 2024

Nothing heeft een teaser via haar social media-kanalen verspreid waarop de blauwe Nothing Ear (open) gedeeltelijk te zien is. Wij vonden echter al de volledige afbeeldingen en willen die graag met je delen. De beelden bevestigen dat de transparante elementen behouden blijven. Hiermee blijft het merk toch grotendeels trouw aan zijn designfilosofie.

De blauwe versie van de Nothing Ear (open) in hun case

De specificaties van de nieuwe kleur Ear (open) zijn niet gewijzigd van het origineel uit 2024. Zo kun je de draadloze oortjes nog altijd bedienen door in het steeltje te knijpen, kun je er gelijktijdig twee apparaten mee verbinden, is de behuizing IP54-waterbestendig, worden bas-geluiden versterkt en is er integratie met ChatGPT.

Nothing Ear (open) Blauw: Prijs en levering

Je draagt de Nothing Ear (open) om je oorschelp heen waardoor ze beter blijven zitten. De dopjes worden geleverd met een snelstarthandleiding en een USB C-naar-USB C-kabel.

Inhoud van de doos

We verwachten de blauwe versie snel in de winkels voor dezelfde prijs als nu de witte uitvoering. Denk dus aan een prijs van rond de 100 euro.