Huawei Watch Fit 3 komt 7 mei, lijkt op Apple Watch

Huawei's volgende productaankondiging komt op dinsdag 7 mei. We krijgen dan de Watch Fit 3 te zien waarvan beelden nu al binnen zijn. En die komen ons bekend voor.

Want Huawei heeft voor de Watch Fit 3 inspiratie opgedaan bij de Apple Watch. Van de vierkante behuizing, de ronde digital crown tot en met de zijknop aan toe. Alleen de prijs heeft Huawei niet gekopieerd. Die bedraagt een aanzienlijk lagere €159.

Huawei Watch Fit 3 ligt al bij Alternate Duitsland in de winkel

De Huawei Watch Fit 3 beschikt over een 1,82 inch groot AMOLED-scherm en een 400mAh grote batterij. Er is een hartslagsensor en een sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Het klokwerk is 5ATM waterdicht en is geschikt voor Android-telefoons vanaf versie 8 en iPhones met tenminste iOS 13.

Dubai

Huawei meldt op haar X-account dat het op 7 mei diverse producten gaat aankondigen in Dubai. Op die datum worden meerdere producten verwacht waaronder draadloze oordopjes, tablets en een laptop.

Voorlopig moeten we het stellen met dit soort producten. Het lijkt er niet op dat Huawei de onlangs aangekondigde Pura 70 ook buiten China uitbrengt.