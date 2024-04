HMD lanceert drietal eigen telefoons; Pulse(+) en Pulse Pro

HMD Global, vooral bekend als maker van Nokia-telefoons, heeft de eerste telefoons onder eigen naam uitgebracht. Maar of ze daarmee ook de geschiedenisboekjes in gaan is nog maar de vraag.

De HMD Pulse is het instapmodel. Verkrijgbaar in twee kleuren is het vooral de roze Dreamy Pink-uitvoering die opvalt. Het toestel kent een modern ogend scherm van 6,55 inch met een klein schermgat voor de 8MP selfiecamera. De resolutie blijft steken op HD+.

Achterop de Pulse vinden we een tweevoudige camera met 13MP hoofdcamera die aan AI HDR doet. De twee camera wordt niet nader gespecificeerd op HMD Global's website dus we vermoeden dat het om een hulpsensor gaat. De 5000 mAh batterij kan met 10W iets sneller dan normaal opgeladen worden, maar snelladen mogen we het niet noemen.

Unisoc T606 uit 2021

Alle Pulse-modellen draaien een Unisoc T606-processor

De HMD Pulse wordt aangedreven door een weinig krachtige Unisoc T606-processor uit 2021. Dezelfde processor vinden we in de Motorola E20, Samsung Galaxy A03 en Nokia G22. Ook dat zijn relatief voordelige telefoons met eenvoudige specificaties.

HMD vraagt €139,99 voor deze Pulse en belooft daarbij slechts twee jaar aan OS-updates bij.

Pulse+ en Pulse Pro

Voor €20 meer krijg je bij de Pulse+ er een 50MP camera bij met 128GB aan opslaggeheugen. Verder is het toestel gelijk aan de Pulse, behalve dan de kleuren. Bij de HMD Pulse+ kies je tussen Apricot Crush en Midnight Blue.

Pulse+ en Pro hebben vooral betere camera

Mocht je dat nog niet wild genoeg zijn dat brengt HMD Global ons ook nog de Pulse Pro. Deze telefoon is voorzien van een 50MP selfiecamera, 6GB aan werkgeheugen en 20W snelladen. Verder is het toestel gelijk aan de Pulse+, en daarmee ook grotendeels aan de Pulse. Toch durft HMD Global hier €179,99 voor te vragen.

Alle drie de toestellen worden snel in de winkel verwacht.

