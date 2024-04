Polestar komt met eigen mobiel: Polestar Phone 5G

Het merk Polestar, bekend van de elektrische automobiel, komt nu met een ander soort mobiel. Een eigen smartphone. De Polestar Phone 5G zal niet klanten bij Apple en Samsung weglokken maar is vooral bedoeld om naadloze integratie met de Polestar auto's aan te bieden.

Waarom zou je Android Auto of Carplay in je auto integreren als je ook je eigen mobiel kunt uitbrengen? Dat zullen ze bij Polestar gedacht hebben toen ze deze Polestar Phone 5G ontwikkelden. Het toestel is samen met Meizu gemaakt. Polestar en Meizu hebben dezelfde eigenaar; Geely.



Unboxing van de Polestar Phone 5G

De Polestar Phone 5G zal op 23 april uitgebracht worden in China. Het lijkt er vooralsnog op dat het toestel ook daar alleen verkocht zal worden. Specificaties zijn momenteel nog niet bekend, behalve een drievoudige camera achterop. Het toestel wordt geleverd met een gratis hoesje, een opvallend gele oplaadkabel en zelfs een oplader.

Meizu

Bladeren we de website van Meizu door dan lijkt de Polestar Phone verdacht veel op de Meizu 20 Infinity en 21 Pro. Ook bij die toestellen zijn de camera's verticaal geplaatst en ook de flitser is op dezelfde manier uitgevoerd. Overigens zijn ook die telefoons alleen in China verkrijgbaar, iets wat mogelijk straks ook voor de Polestar Phone geldt.

Overigens werd begin 2024 duidelijk dat Meizu ging stoppen met maken van telefoons en zich voortaan gaat richten op een AI-besturingssysteem.