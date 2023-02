Nokia heeft de start van het MWC aangegrepen om de zelf repareerbare G22 smartphone aan te kondigen. Dat deed het samen met een nieuw logo, die gek genoeg nog niet op de G22 zelf is toegepast.

We doen, vanwege tal van redenen, steeds langer met onze telefoons. Nokia juicht die ontwikkeling toe en brengt ons de G22. Een telefoon die grotendeels zelf te repareren is. Dankzij een samenwerking met iFixit zijn onderdelen en handleidingen beschikbaar om de meest voorkomende problemen zelf te repareren.

Nokia G22 met QuickFix-repareerfunctie

Denk dan aan het vervangen van een gebarsten scherm, een defecte batterij of niet meer werkende oplaadpoort. Het voordeel van dit QuickFix-programma is enerzijds de lagere kosten maar ook dat je je telefoon niet meer kwijt bent en eventueel moet resetten en terugzetten. Om de Nokia G22 nog duurzamer te maken heeft maker HMD Global het toestel voorzien van een 100% gerecyclede achterkant. HMD Global heeft echter wel nagelaten het toestel te certificeren bij gerenommeerde partijen zoals B Corp, Blue Angel, TCO of UL ECOLOGO.

De Nokia G22 in Meteor Grey en Lagoon Blue

Herkenbare Nokia G22 specificaties

De Nokia G22 deelt veel van de eigenschappen van de G21 van een jaar geleden. Zo wordt het toestel nog altijd aangedreven door een Unisoc T606 op maximaal 1,6 GHz. Voorop zit nog altijd een 6,5 inch groot scherm met vloeiende 90Hz weergave, 50+2+2MP camerasysteem en 8MP selfiecamera. Ditmaal draait de G22 op Android versie 12 met twee beloofde OS-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. 5G is er nog altijd niet bij. Prijzen starten vanaf 199 euro.

Nieuw logo

Nokia verraste ons ook met een nieuw logo. Het vorige logo met de iconische blauwe letters was al sinds 1978 gebruikt. Sindsdien zijn er wel een paar wijzigingen geweest, zoals de komst en verdwijnen van de slogan "connecting people", maar grote wijzigingen bleven uit. Tot vandaag.

Met het nieuwe moderne en minimalistische logo wil Nokia zich minder op het verleden richten maar meer op wat het tegenwoordig doet. Minder smartphones en meer B2B (business-to-business). Sinds 2016 laat Nokia de ontwikkeling en verkoop van smartphones over aan HMD Global. Het is niet ondenkbaar dat HMD Global het oude Nokia-logo blijft gebruiken voor haar telefoons.