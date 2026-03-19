iFixit: MagSafe toevoegen aan iPhone 16e kan met iPhone 17e-achterkant

Apple kondigde op 2 maart 2026 de iPhone 17e aan met steviger schermglas en MagSafe-ondersteuning. En dat allemaal zonder de afmetingen te wijzigen in vergelijking met de iPhone 16e. Handig, want zo passen 16e-hoesjes gewoon op de 17e. Maar het levert nog een bijkomstigheid op zo ontdekte iFixit tijdens een teardown.

In het kort Hardware-compatibiliteit : De iPhone 17e achterkant past fysiek op de iPhone 16e, inclusief de MagSafe-magneten

Beperkingen : De laadsnelheid blijft softwarematig begrensd op 7,5 Watt; de volledige 15 Watt MagSafe-snelheid wordt niet gehaald

Risico's: Het openen van het toestel vermindert de IP68-waterdichtheid, fabrieksgarantie vervalt

iFixit staat bekend vanwege de uitvoerige teardown-video's zodat je als consument zelf onderdelen kunt vervangen en producten kunt repareren. Ditmaal ligt de iPhone 17e bij ze op de pijnbank. En omdat ze ook al een teardown hebben gedaan met de 16e kunnen ze een mooie vergelijking maken.

Nu blijkt dat Apple nagenoeg dezelfde achterkant voor beide telefoons gebruikt. Alleen zitten in die van de 17e magneten en in die van de 16e niet. Apple's strategie van minimale hardware-updates blijkt zich nu in het voordeel van consumenten uit te werken.

De iPhone 16e is vrijwel identiek aan de 17e, wat deze fysieke swap mogelijk maakt

Fysieke swap mogelijk

Want doordat beide panelen identiek zijn kun je in theorie de achterkant van de iPhone 17e op die van de 16e plaatsen. Magnetische accessoires zijn hierna ook op de 16e te gebruiken en de MagSafe-adapter blijft perfect uitgelijnd. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan deze manier.

Zo denkt de software van de iPhone 16e nog steeds dat hij niet over MagSafe beschikt. Draadloos opladen is hierdoor nog steeds beperkt tot 7,5 Watt en niet de 15 Watt die MagSafe ondersteunt. De MagSafe-animatie blijft hoogstwaarschijnlijk ook uit. Verder zal de IP68 waterdichtheid na het verwisselen van de achterkant afgenomen zijn.

Garantierisico's en alternatieven

Het is daarom misschien toch verstandiger om een hoesje met ingebouwde magneten te kopen als je MagSafe-ondersteuning wilt toevoegen aan je iPhone 16e. Daardoor behoudt je je garantie, de volledige waterdichtheid en het hoesje voegt bescherming toe tegen vallen. Apple vraagt €59 voor een MagSafe-hoesje voor de 16e. De kosten voor het verwisselen van de achterkant is doorgaans hoger en is daarmee een risicovolle methode om een gebrek aan de iPhone 16e te maskeren