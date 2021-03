Schokkende render toont aankomende Huawei P50 Pro

De doorgaans betrouwbare Steve Hemmerstoffer heeft renders gepubliceerd van de aankomende Huawei P50 Pro. En we hebben de nodige vraagtekens. Na het bekijken weten we niet of we enorm getrolld worden of wat.

Tsja, wat moeten we zeggen van deze Huawei P50 Pro renders? Ons oog wordt meteen aangetrokken tot de twee grote cirkels achterop. Vermoedelijk zijn het camera's maar Steve doet er zelf ook wat geheimzinnig over. Simpelweg omdat hij het ook niet weet.

Misschien is het daarom handig even een stap terug te doen. Steve heeft een bron bij de fabrieken die voor fabrikanten telefoons maken. Deze bouwtekeningen zeggen iets over het formaat en daarvan maakt hij, samen met anderen, dit soort renders. Bouwtekeningen zeggen niets over welke componenten er gebruikt worden en welke specificaties het product heeft. We kunnen wel veel invullen, denk aan schermformaat, maar exact weten we het niet. Zo ook bij deze renders. Een ronde cirkel achterop kan betekenen dat dit een cameralens is maar zeker weten doen we dat niet.

Loze ruimte

Nu gaan er geruchten dat Sony binnenkort een 1-inch camerasensor voor telefoons wil uitbrengen maar dan nog lijk je niet in de buurt te komen van wat we achterop deze P50 Pro zien. Wij vermoeden dat er daarom veel loze ruimte is toegepast. Iets wat Huawei momenteel ook doet bij de reeds aangekondigde Nova 8 Pro. Die heeft een soortgelijke achterkant.

P50 Pro specificaties

Steve Hemmerstoffer denkt verder dat de Huawei P50 Pro beschikt over een 6,6 inch beeldscherm met zeer dunne schermranden met bovenin in het midden een enkele selfiecamera. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en het toestel beschikt over stereo speakers. Terug van weggeweest; een infraroodzender. We zagen de functie steeds meer verdwijnen maar straks kun je vanaf je luie stoel je TV bedienen.

Huawei P50 Pro in de winkel

Wanneer we de Huawei P50 Pro in de winkels zullen aantreffen is onduidelijk. Huawei's telefoontoekomst is zeer onzeker. Sinds ze geen toegang meer hebben tot Google-diensten is de populariteit ervan enorm gedaald. Menig webshop is daarom geheel gestopt met het verkopen ervan. Het is dus zelfs de vraag óf we P50 Pro straks wel in de winkels zullen zien. Wat ons betreft enorm jammer, want Huawei was altijd een geduchte concurrent voor de gevestigde orde.