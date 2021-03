Persafbeeldingen OnePlus 9 en 9 Pro zijn binnen

Met nog krap 2 weken te gaan liggen de officiele persafbeeldingen van de OnePlus 9 en 9 Pro op straat. Eerlijk is eerlijk; veel extra informatie geven die niet prijs. Vooral omdat OnePlus zelf ook al veel over de 9 en 9 Pro verklapt heeft.

Wat meteen opvalt als we de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro naast elkaar zien staan is hoe weinig ze onderling verschillen. Beide toestellen delen elkaars ontwerp en ontlopen elkaar ook nauwelijks qua formaat. Zo heeft de OnePlus 9 een 6,5 inch beeldscherm met een 6,7 inch formaat voor de OnePlus 9 Pro.

De OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro (niet op schaal)

Volgende WinFuture krijgt de OnePlus 9 een plat scherm mee en mogelijk een frame van plastic. Als dat laatste klopt dan gaat de OP9 de OnePlus Nord achterna: ook die beschikt over een plastic frame. De 9 Pro beschikt wel vrijwel zeker over een metalen frame.

OnePlus 9 Pro in al z'n kleuren

Hasselblad

Maar het uiterlijk is niet waar het dit jaar om draait. Dat is de camera. Die is samen met Hasselblad ontwikkeld en we zien de naam daarom ook terug op de behuizing. De sensor is weliswaar afkomstig van Sony maar gekalibreerd door Hasselblad. Uit een tweet van oprichter Pete Lau bleek al dat de ultra-groothoekcamera opnames zonder vervorming kan schieten. Dit komt mede door het toepassen van FreeForm-lenzen.

En de iets kleurrijker OnePlus 9

OnePlus 9 lancering

De OnePlus 9 Pro komt uit in de kleuren zwart, zilver en groen. De zwarte variant kent mogelijk een ruwe afwerking; vergelijkbaar met de Sandstone achterkant van de allereerste OnePlus-telefoon. De OnePlus 9 wordt verwacht in het glossy zwart, blauw en paars. Alle prijzen en ontbrekende specificaties worden 23 maart bekend wanneer OnePlus beide modellen officieel aankondigt. Dat zal ook duidelijk worden of er een derde eenvoudiger model uitkomt.

