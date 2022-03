Samsung knijpt bewust prestaties Galaxy S22 Serie

We kennen de gebruikelijke koppen in een aankondiging; "onze meest krachtige smartphone ooit". Zo ook weer tijdens de introductie van de Galaxy S22 Serie. Maar blijkbaar is de S22 zo krachtig dat Samsung het noodzakelijk acht hem af te remmen, tot ontevreden van gebruikers.

Warmte en processors gaan niet samen. Het verkort de levensduur van de chipset maar gelukkig is daar een eenvoudige oplossing voor; "Thermal Throttling". Het softwarematig verlagen van de kloksnelheid. Nadeel is wel dat de prestaties er onder leiden maar je telefoon gaat er tenminste niet stuk van.

Is Samsung's "snelste chip ooit in een Galaxy" te snel?

Diverse bronnen melden dat Samsung een nogal agressieve manier toepast van Thermal Throttling op de S22, S22+ en S22 Ultra. Een toepassing genaamd "GOS" zou bepalen aan de hand van geopende toepassingen of er geknepen wordt. Het zou vooral geactiveerd worden wanneer het denkt dat er games geopend zijn. GOS lijkt een nogal ruime definitie te hebben van van wat een game is of niet.Zo blijkt uit berichten dat Microsoft Office en Strava als game herkend wordt. Saillant is dat GOS niet geactiveerd wordt voor bekende benchmark-programma's zoals 3D Mark.

Deactiveren GOS

Sommige gebruikers proberen GOS te deactiveren, met gemengd resultaat. Het is overigens ook maar de vraag of dit verstandig is. Tijdens langdurig gamen kan je toestel zo heet worden dat er schade ontstaat. Samsung heeft nog geen officieel persbericht doen laten uitgaan over de ophef. Nu is Thermal Throttling niets nieuws en zelfs gebruikelijk maar dan wel pas zodra de temperaturen oplopen. Niet wanneer je al een app opent.