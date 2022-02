Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra officieel onthuld

Samsung heeft tijdens een Unpacked evenement haar nieuwste Galaxy S-serie onthuld bestaande uit de S22, S22+ en S22 Ultra. Drie toestellen waarvan de Ultra toch wel de vreemde eend in de bijt is.

Met de Galaxy S22 en S22+ heeft Samsung vooral de camera-eigenschappen willen verbeteren. Ons valt vooral op dat de eerste kleiner is dan z'n voorganger. Iets wat we tot op heden niet eerder zagen. Telefoons werden vooral groter.

De volledige Galaxy S22 serie

De S22 beschikt over een plat Dynamic AMOLED 2X-scherm van 6,1 inch groot. En doordat de schermranden nog dunner zijn, en ditmaal volledig symmetrisch, oogt het toestel nog kleiner dan hij in werkelijkheid is. Met 6,6 inch is de S22 Plus een fractie groter. Een groter paneel is niet het enige verschil; de piekhelderheid gaat omhoog naar 1750 nits waardoor hij beter af te lezen is bij zonlicht.

De camera is verbeterd door het toepassen van een nieuwe 50MP sensor voor de hoofdcamera. Door de grotere sensor en een verbeterd AI-algoritme moeten foto's hierdoor scherper zijn met meer lichtopbrengst in het donker. De telephoto-camera gaat in resolutie omlaag naar 10MP maar met kan nu wel volledig optisch inzoomen tot 3x. De ultra-groothoek van 12MP en een 120° en f/2.2 lens lijkt op papier hetzelfde als z'n voorganger.

Armor Aluminium en Victus+

Samsung stapt af van een plastic achterkant en past weer glas toe; Gorilla Glass Victus+ om precies te zijn. Het frame is gemaakt van stevig Armor Aluminium, iets wat we eerder zagen bij de opvouwbare Galaxy Z-telefoons. Beide toestellen zijn verkrijgbaar in Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold. Op Samsung's eigen website kan ook de kleur Sky Blue, Violet, Cream en Graphite besteld worden.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Ook aangekondigd; de Galaxy S22 Ultra. Op papier mag dit dan de opvolger van de S21 Ultra zijn, hij oogt meer als de Galaxy Note 22. Het uiterlijk is hoekiger, de stylus ingebouwd en de specs zijn high-end.

Galaxy S22 Ultra in de kleur Burgundy rood

Het 6,8 inch grote scherm heeft een variabele verversingsnelheid van tussen de 1 en 120 Hz, er is een hoge 108MP resolutie hoofdcamera, 45W snelladen en een uitvoering met 1TB aan opslaggeheugen. Die laatste is, net als de kleuren Graphite, Sky Blue en Red, alleen verkrijgbaar bij Samsung zelf.

Bijzonder aan de S22 Ultra is dat de vertraging met de S Pen is teruggebracht met 70% voor een nog natuurgetrouwere schrijfervaring. Prijzen starten vanaf €1.179 en de beschikbare kleuren zijn Phantom White, Phantom Black, Burgundy en Green.

