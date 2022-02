Video bewijst; Samsung Galaxy S22+ niet makkelijk te repareren

Moderne telefoons zijn maar lastig (zelf) te repareren. Ook de zojuist aangekondigde Galaxy S22+ van Samsung. Dat blijkt uit deze teardown video van PBKreview.

Bedrijven verdienen het liefst zoveel mogelijk, zo ook telefoonfabrikanten. Het liefst verkopen ze iedere 2 jaar een nieuwe aan je. En als je huidige stuk gaat verkopen ze met liefde je ééntje eerder. Zelf repareren is iets van vroeger. Dat komt mede omdat fabrikanten het je onnodig moeilijk maken om zelf eenvoudig reparaties uit te voeren.

En dat lijkt ook voor de Samsung Galaxy S22+ te gelden. Eenvoudige reparaties zoals het vervangen van een batterij zijn in werkelijkheid niet zo eenvoudig. Of beter gezegd; onnodig moeilijk gemaakt. Zo is de batterij wederom verlijmd in plaats van dat Samsung een pull tab gebruikt. Je kunt deze alleen verwijderen door voorzichtig te werk te gaan met isopropanol. Liever heeft Samsung dat je een nieuwe mobiel koopt, liefst een Samsung Galaxy.

Onterecht hoge repareerscore?

Ook het scherm is niet makkelijk zelf te vervangen. Nu is die bij de S22+ plat dus minder gevoelig voor valschade maar glas is glas en glas kan breken. Het vervangen is alleen mogelijk door vrijwel het hele toestel uit elkaar te halen. Een flinke klus en niet zonder risico.

Ondanks dat geeft PBKreview de Galaxy S22 Plus toch een repareer-score van 7,5 uit 10. Redelijk hoog als je het ons vraagt. Vooral als je bedenkt dat PBKreview het scherm onbedoeld beschadigd heeft tijdens het terug in elkaar zetten van het toestel. Bewijs dat het repareren zelfs voor professionals een risicovol klusje is.