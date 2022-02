Vijftal nieuwe Motorola-telefoons vroegtijdig gespot

Evan Blass, ook bekend als @evleaks, heeft plaatjes van vijf Motorola-telefoons geplaatst. Op zich niet bijzonder ware het dat het vijftal nog niet officieel is aangekondigd. De telefoons zijn zelfs zo nieuw dat we nog niet eens hun namen weten.

En daarom noemen we ze maar bij hun codenamen; 'Hawaii+', 'Dubai', 'Rogue', 'Rhode' en 'Austin'. Moederbedrijf Lenovo laat zich hierbij inspireren door landen en steden. Evan Blass meldt dat de Hawaii+ over een OLED-beeldscherm beschikt, de Rogue een Under Display-selfiecamera heeft en dat de Rhode in 4G en 5G uitkomt.

Motorola Hawaii+

Helaas weten we nog niet de uiteindelijke namen. Dan hadden we een goede voorspelling kunnen doen over opvolgers en specificaties. Het lijkt er wel op dat de hier weergegeven telefoons zowel mid-range and high-end zijn. Toestellen dus uit de Moto G en edge-serie maar mogelijk ook de instap Moto E.

Motorola Dubai

Motorola Rogue

Motorola Rhode

Motorola Austin

Ons oog valt vooral op de 'Rogue'; een telefoon met een selfiecamera onder het scherm. Momenteel verkoopt alleen Samsung een telefoon met een dergelijk verborgen selfiecamera; de Galaxy Z Fold 3. Andere fabrikanten hebben ook al producten aangekondigd maar die waren niet breed verkrijgbaar of zijn helemaal (nog) niet verkrijgbaar. De ZTE Axon 20 en 30 en de Xiaomi Mix 4 komen dan in ons op.

Under-Display Camera

Hoe Motorola's implementatie van deze Under-Display Selfiecamera zal zijn is nog even afwachten. Vooralsnog bevindt de techniek zich in de kinderschoenen.