Groot datalek bij Odido: klantgegevens en IBAN-nummers buitgemaakt na cyberaanval

Telecomprovider Odido meldt dat het getroffen is door een cyberaanval. Hierbij zijn klantgegevens als naam, adres en identificatiegegevens buitgemaakt. We adviseren klanten de komende tijd extra alert te zijn op phishing-aanvallen. Het datalek is inmiddels gedicht en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In het kort Odido kampt met een cyberaanval waarbij persoonlijke klantgegevens, waaronder NAW-gegevens en IBAN, zijn buitgemaakt

De provider benadrukt dat wachtwoorden, belgegevens en kopieën van identiteitsbewijzen veilig zijn gebleven

Getroffen klanten worden binnen 48 uur persoonlijk geïnformeerd en moeten alert zijn op gerichte phishing-pogingen

De gegevens zouden zijn gelekt uit het klantsysteem waar Odido gebruik van maakt. Getroffen klanten krijgen binnen 48 uur mail van Odido vanaf het mailadres info@mail.odido.nl of ontvangen een sms-bericht. Hierin wordt meer uitgelegd over het datalek. Toch wordt Odido-klanten aangeraden extra alert te zijn op mails die afkomstig lijken van Odido en waarin gevraagd wordt om wachtwoorden aan te passen. Dit is namelijk het moment voor cybercriminelen om toe te slaan.

Cyberaanval op Odido: De provider heeft het lek in het klantsysteem inmiddels gedicht, maar de impact voor gedupeerden is aanzienlijk

Odido claimt dat er geen wachtwoorden, belgegevens en kopie ID-bewijzen gestolen zijn. Echter is de hoeveelheid informatie die wel buit gemaakt is niet mals. Het gaat namelijk om:

Welke gegevens zijn precies gestolen?

Volledige naam

Adres en woonplaats

Mobiele nummer

Klantnummer

E-mailadres

IBAN (rekeningnummer)

Geboortedatum

Identificatiegegevens (paspoort- of rijbewijsnummer en geldigheid)

Pas op voor phishing: zo herken je nepberichten namens Odido

Odido waarschuwt klanten voor toekomstige phishing-praktijken. Hierbij doen cybercriminelen zich voor als medewerker van Odido en proberen zo het wachtwoord of pincode te achterhalen. Zo maken crimnelen vaak gebruik van valse betalingsherinneringen, openstaande facturen of e-mails waarin wordt gevraagd het wachtwoord aan te passen. Dergelijke pogingen kunnen via de mail of de telefoon gebeuren. Enkele tips die Odido geeft zijn:

Met jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer kunnen cybercriminelen je proberen te benaderen waarbij zij zich kunnen voordoen als iemand van Odido, je bank of een andere organisatie. Blijf daarom altijd alert op dit soort telefoontjes, sms’jes, appjes of e-mails.

Let goed op bij het openen van links in e-mails, sms’jes en appjes. Je kunt een verdachte e-mail, sms of app vaak herkennen aan typfouten en onbekende afzenders. Controleer het telefoonnummer. Of wat er na het ‘@’-teken van een e-mailadres staat.

Krijg je een onverwacht telefoontje van een nummer dat je niet kent? Het kan zijn dat er echt een medewerker van je bank of een ander bedrijf belt. Je kunt dit controleren door de beller te vragen naar zijn/haar voor- en achternaam en hem/haar te vragen naar het algemene telefoonnummer van het bedrijf. Bij twijfel, zeg dat je graag eerst wilt controleren of de persoon een echte medewerker is en hang op. Controleer vervolgens op de website van het bedrijf of het nummer inderdaad klopt. Klopt het nummer? Bel dan zelf en vraag naar de medewerker die jou heeft gebeld.

Geef nooit iemand je wachtwoord of pincode.

Wees altijd alert bij het ontvangen van facturen. Cybercriminelen kunnen misbruik maken van de situatie door valse facturen te sturen die van Odido of andere partijen lijken te komen. Controleer daarom altijd zorgvuldig de herkomst en juistheid van ontvangen facturen voordat je overgaat tot betaling. Een factuur van Odido kun je bijvoorbeeld altijd in je ‘Mijn Odido’ omgeving inzien. Neem bij twijfel altijd even contact met ons op.

Odido betreurt het datalek en heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen. Via een speciale ondersteuningpagina worden klanten op de hoogte gehouden van het lek en worden veelgestelde vragen beantwoord.

Odido is zeker niet de enige provider die slachtoffer wordt van dergelijke datalekken. Zo lekten in 2023 tot 700.000 klantgegevens van VodafoneZiggo en verloor in 2020 een KPN-medewerker een laptop met daarop tal van klantgegevens. Deze nieuwe aanval op Odido toont aan dat de telecomsector een hoofdprioriteit blijft voor hackers vanwege de rijkdom aan persoonlijke identificatiegegevens.