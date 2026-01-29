Motorola breidt Moto G-serie uit: 4x meer opslag dan Samsung voor dezelfde prijs

Na dagen van lekken heeft Lenovo een viertal nieuwe Motorola-telefoons aangekondigd. De Moto G77, G67, G17 en G17 Power zijn allemaal midrange telefoons maar bevinden zich toch aan het uiteinde van het spectrum. Wat we daarmee bedoelen leggen we hier graag aan je uit. Daar lees je ook prijzen en andere details.

In het kort Motorola lanceert de Moto G77, G67, G17 en G17 Power, variërend van high-end midrange tot budgetopties

De G77 en G67 pronken met 5000 nits schermen, terwijl de G17 Power een flinke 6000 mAh batterij krijgt

De G77 is per direct te bestellen voor € 349; de Europese release van de overige modellen is nog onzeker

Het is onduidelijk of alle vier de modellen in alle Europese landen uitkomen. De G17 Power is bijvoorbeeld nog een groot vraagteken.

Motorola Moto G77 en G67 met AI-powered camera

Maar laten we kijken naar wat we wel weten. Zo zijn de Moto G77 en G67 beiden telefoons met opvallend gebogen hoeken. Deze look is vrij nieuw voor Motorola-telefoons. Deze nieuwigheid verdwijnt wanneer we ze omdraaien. Daar zien we vrolijke kleuren die we inmiddels gewend zijn. Uiteraard zijn ook deze kleuren weer afkomstig van de kleurenmengers van Pantone.

Moto G77 gebruikt AI voor verbeterde beeldverwerking

De G77 en G67 hebben beiden een extra helder 5000 nits beeldscherm waardoor aflezen buitenshuis geen enkel probleem is. Ze verschillen in de camera's achterop. De G77 heeft een 108MP hoofdcamera terwijl de G67 een 50MP camera heeft. Wel beschikken beiden over een tweede camera met ultragroothoek-lens.

De Motorola Moto G77 is meteen na aankondiging te bestellen maar is pas over enkele weken leverbaar. De vanaf-prijs bedraagt € 349 en de beschikbare Pantone-kleuren zijn Shaded Spruce en Black Olive. Elke kleur komt met 512GB aan opslaggeheugen, ruim genoeg voor al je video-opnames. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy A56 komt standaard met 128GB aan opslag. Motorola biedt in deze prijsklasse dus vier keer zoveel ruimte voor de gebruiker.

Moto G17 en G17 Power: voor als je nét iets meer batterij nodig hebt

Daarnaast bracht Lenovo ook nog de Moto G17 en de G17 Power uit. Beiden beschikken over een 6,72" scherm met Gorilla Glass 3, een 50MP hoofdcamera met 5MP ultragroothoek, en een 32MP selfiecamera voor loepscherpe selfies.

Terwijl de G17 een 5200 mAh batterij heeft, beschikt de G17 Power over een 6000 mAh batterij. Dankzij deze hoge energiedichtheid houdt de telefoon het probleemloos twee dagen vol zonder tussentijds opladen. Beiden kunnen overigens wel even snel opgeladen worden: met maximaal 18W.

Moto G17 Power kan dankzij 6000 mAh accu tot diep in de nacht door

Zoals we al in de inleiding schreven is momenteel alleen de G77 als pre-order te bestellen en is het wachten of en wanneer de rest volgt. Er bestaat een mogelijkheid dat ons land wordt overgeslagen. Wil je daarvan tijdig op de hoogte blijven dan schrijf je je geheel vrijblijvend in op onze reminder-service. Je ontvangt dan meteen bericht zodra jouw favoriete model uit komt.

