Plaatjes tonen grotere Sony Xperia 5 Plus met koptelefoonpoort

Het lijkt er op dat we de eerste renders van de aankomende Sony Xperia 5 Plus binnen hebben. Het broertje van de Xperia 5 krijgt een nog groter scherm en we zien weer een oude bekende terug.

Beelden van de Xperia 5 Plus doken op bij Slashleaks maar zijn het werk van @onleaks. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat die twee samenwerken. Zo smal als de Xperia 5 is lijkt deze Xperia 5 Plus niet dus we durven nog niet te zeggen dat deze 'Plus' over hetzelfde 21:9 CinemaWide Display beschikt.

De vermeende Sony Xperia 5 Plus

Wel weten we dankzij de afmetingen dat hij over een 6,6 inch groot plat scherm beschikt. Achterop een drietal camera's plus wat lijkt op een ToF-sensor. Voorop zit een enkele selfiecam. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en, opvallend, bovenop vinden we een 3.5mm koptelefoonpoort. Die ontbrak nog bij de reguliere Sony Xperia 5. Dat vonden we al vreemd omdat Sony zich hiermee kon differentiëren. Veel andere fabrikanten hebben de poort namelijk onlangs verwijderd. Wanneer Sony deze Xperia 5 Plus officieel zal aankondigen is nog even de grote vraag. Dat zou snel kunnen gebeuren. De CES-beurs is namelijk inmiddels begonnen en Sony is daar geen onbekende. Anders is het MWC eind februari een goede tweede mogelijkheid.