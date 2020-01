TCL kondigt viertal Alcatel-telefoons en eigen modellen aan tijdens CES 2020

Het Chinese TCL heeft tijdens de start van de CES-beurs in Las Vegas een viertal Alcatel-smartphones gepresenteerd; de 1B (2020), 1S (2020), 1V (2020) en 3L (2020) . Zoals gebruikelijk goedkope instapmodellen met aansprekende eigenschappen. Ook toonde het een lijn smartphones die onder eigen naam op de markt moeten komen.

Het gaat om de Alcatel 1B, Alcatel 1S (2020) en Alcatel 3V. Het Nederlandse persbericht rept niet over de eveneens aangekondigde Alcatel 1V (2020). Dat heeft een goede reden want volgens Alcatel Nederland komt die hier niet uit. De 1B (2020) is de eenvoudigste van het groepje telefoons en is de eerste smartphone met Android 10 (Go Edition). Het kan daarom met eenvoudige hardware af, te weten een quadcore-processor met slechts 2 GB aan RAM-werkgeheugen.

De Alcatel 1B (2020) met Android 10 (Go Edition)

Qua beeldscherm krijgt de Alcatel 1B 2020 een 5,5 inch exemplaar mee met HD+ resolutie. De schermranden zijn best fors maar de verhouding is met 18:9 wel redelijk modern. Achterop zit een 8 megapixel camera met LED-flitser en voorop zit een 5 megapixel selfiecamera. Er is 4G-ondersteuning en de batterij is met 3000 mAh aan de 'normale' kant. Interessant is nog de aparte Google Assistant-knop waarmee je Google's virtuele assistent meteen kunt aanroepen. Verwacht de 1B (2020) vanaf het eerste kwartaal in de winkels in de kleuren Prime Black en Pine Green voor een adviesprijs van 79 euro.

Alcatel 1S (2020)

Ook toonde TCL de 2020-uitvoering van de 1S. Deze krijgt in tegenstelling tot de dubbele camera bij z'n voorganger ditmaal een drievoudige camera achterop van 13 + 5 + 2 megapixel. Het is TCL gelukt om de camera uit te rusten met kunstmatige intelligentie waardoor tot 22 verschillende scènes gedetecteerd kunnen worden. Doordat zelf de beste instellingen gekozen worden moet dat de kans op het perfecte plaatje vergroten.

De Alcatel 1S (2020) met drievoudige camera

Voor een telefoon met een adviesprijs van net geen 100 euro beschikt de Alcatel 1S 2020 over redelijk wat rekenkracht. Dat allemaal dankzij een octacore-processor en 3 GB aan RAM. De batterijcapaciteit komt uit op 4000 mAh wat best netjes is gelet op het schermformaat van 6,22 inch. Het schermpaneel is van het type IPS wat bekend staat om z'n goede kleurweergave. De resolutie komt uit op HD+ wat past bij het instapkarakter van het toestel. TCL levert het toestel uit de doos met Android 10; momenteel de meest recentste Android-versie. Alcatel Nederland verwacht de 1S 2020 vanaf het eerste kwartaal te kunnen leveren in de kleuren Agate Green en Power Gray.

Alcatel 3L (2020)

Met de Alcatel 3L 2020 toonde TCL voor het eerst een Alcatel-telefoon met 48 megapixel camera. Door gebruik van Quad Pixel-technologie beschikt deze over verbeterde prestaties met weinig licht. Het is niet de enige camera; achterop zit nog een 5 megapixel camera met 115° ultra-groothoeklens en een 2 megapixel camera met macrolens. Ook de 3L 2020 is uitgerust met een 6,22 inch groot scherm en octa-core processor maar het werkgeheugen is met 4 GB wel iets groter.

De Alcatel 3L (2020) met 48MP camera

Alcatel denkt de nieuwe 3L vanaf het eerste kwartaal in de winkels te hebben voor een adviesprijs van 139 euro. Beschikbare kleuren zijn Chameleon Blue en Dark Chrome.

TCL 10L, 10 Pro en 10 5G

Toonde het bedrijf ook nog enkele telefoons onder eigen naam; de TCL 10L, 10 Pro en 10 5G. Een verwijzing in het Nederlandse persbericht konden we niet vinden. Het bedrijf doet sowieso nog wat geheimzinnig want naast beeldmateriaal is er nog net heel veel bekend. Specificaties weten we bijvoorbeeld nog niet, al kunnen we bij de TCL 10 5G wel raden dat er 5G-ondersteuning aan boord is.

Navraag leerde dat TCL bovenstaande TCL 10-serie tijdens het MWC nader zal aankondigen. Op het startscherm staat ook "22 februari" te lezen. Dat is de zaterdag voorafgaand aan de start van het Mobile World Congress 2020. Dat start officieel maandag 24 februari maar veel fabrikanten kondigen al het weekend daarvoor hun line-up aan. Hopelijk tegen die tijd meer.

