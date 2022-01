OnePlus toont ontwerp van de OnePlus 10 Pro

OnePlus is druk bezig om de lancering van de OnePlus 10 Pro voor te bereiden. Als eerste komt het toestel naar China maar ook de rest van de wereld moet en zal horen over het nieuwe vlaggenschip. Vandaag geeft het bedrijf alvast de eerste officiële beelden vrij.

Als eerste valt de vernieuwde camera op. Deze is in samenwerking met Hasselblad gemaakt en het eiland lijkt wel wat op die van Samsung. Echter in plaats van een hoek gebruikt OnePlus een flap. De OnePlus 10 Pro komt in ieder geval in het groen en zwart uit, getuige onderstaande afbeelding.

De OnePlus 10 Pro 5G met Hasselblad-camera

Het camerasysteem bestaat uit 3 verschillende camera's, vermoedelijk een hoofd, ultra-groothoek en een telephoto camera voor optische zoom. We zien ook een uitsparing waarin "P2D 50T" te lezen is. Wat hier precies mee wordt bedoeld is nog onduidelijk. Net als bij de OnePlus 9 en 9 Pro heeft Hasselblad meegeholpen aan het tot stand komen van de camera. Wat precies blijft ook nog even onbekend.

OnePlus 10 Pro aankondiging

OnePlus is voornemens om de OnePlus 10 Pro ergens in januari aan te kondigen, mogelijk eerst alleen in China. Of het dan ook de OnePlus 10 aankondigt is afwachten. Dat mag dan voor de hand liggen maar vanwege de onzekerheden in de wereld durven wij er geen weddenschap op af te sluiten.