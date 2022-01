OnePlus 10 Pro mogelijk goedkoper dan voorganger

OnePlus is inmiddels actief begonnen met het verspreiden van berichten over de aankomende OnePlus 10 Pro. Maar informatie over dit nieuwe vlaggenschip komt ook vanuit andere hoeken. Van webshops bijvoorbeeld. En dat leert ons iets heel interessants.

Want die heeft het namelijk over de prijs van de OnePlus 10 Pro. En die was tot op heden nog niet bekend. Vreemd is dat JD.com het heeft over een prijsbereik, iets wat niet echt gebruikelijk is als je van plan bent een product te kopen. Dan wil je exact weten wat je moet betalen. We houden dus nog even een slag om de arm maar vooralsnog ziet het er wel heel veelbelovend uit.



Enkele screenshots van JD.com

Zo moet de OnePlus 10 Pro in een configuratie van 8GB aan werkgeheugen en 128 GB opslag tussen de 3.000 en 3.999 Yuan kosten. Wanneer we gemakshalve dat laatste bedrag omrekenen dan krijg je 555 euro. Mogelijk moet hier nog belasting en heffingen overheen maar dan nog is dit bedrag behoorlijk verwijderd van de 899 euro waarvoor de OnePlus 9 Pro destijds voor in de winkel uitkwam.

De OnePlus 10 Pro in Forest Emerald-groen

3 geheugen uitvoeringen

De bron heeft het verder nog over een 8GB RAM + 256 GB uitvoering voor tussen de 4.000 en 4.900 Yuan, en een 12GB RAM + 256 GB versie voor eveneens 4.000-4.999 Yuan. Omgerekend is dat maximaal 693 euro. Niet gek voor een vlaggenschip.

OnePlus heeft zelf ook al het nodige verteld over de aankomende 10 Pro. Zo krijgt het toestel een 6,78 inch scherm van het kleurrijke AMOLED met een vloeiende 120 Hz en scherpe Quad HD+ weergave. Veel aandacht gaat uit naar de camera's achterop. Die zijn in samenwerking met Hasselblad gemaakt. Het gaat om een 48MP hoofdcamera (groothoeklens), een 50MP ultragroothoek en een 8MP telephoto om mee in te zoomen.

En in Volcanic Black

AirVOOC: razendsnel draadloos opladen

Binnenin maakt de OnePlus 10 Pro gebruik van de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor met een 5000 mAh batterij die tot maximaal 80 Watt snel opgeladen kan worden (SuperVOOC). Ook draadloos weet OnePlus te imponeren. Houden de meeste telefoons het bij 15W voor gezien, de 10 Pro blaast maximaal 80W door de ether. Om dit te bereiken introduceert het naar alle waarschijnlijkheid een aparte accessoire, hoogstwaarschijnlijk voorzien van een ventilator.

Voorbeeldfoto's Hasselblad-camera

Zoals gezegd moet volgens OnePlus vooral de camera ons doen besluiten er één te kopen. Om dat nog maar eens te onderstrepen heeft OnePlus enkele voorbeeldfoto's vrijgegeven. Deze zijn allen geschoten met de Hasselblad-camera achterop de 10 Pro. Vooral de foto's van de ultra-groothoekcamera vallen op vanwege hun bovengemiddelde beeldhoek van 150 graden.



Klik voor groot

De OnePlus 10 Pro wordt op 11 januari aangekondigd in China. Het toestel zal op een later tijdstip ook voor andere landen aangekondigd worden. Wanneer is nog even afwachten.

