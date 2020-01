Renders inspiratieloze LG G9 ThinQ gelekt

Op dit punt vragen we ons af waarom LG nog de moeite neemt om smartphones te maken. Nieuwe modellen beschikken over functies waar niemand om gevraagd heeft en het uiterlijk gaat al enkele jaren nagenoeg ongewijzigd mee. Zo ook deze LG G9 ThinQ dat het denkt op te kunnen nemen tegen de Galaxy S20 en Huawei P40.

Afbeeldingen van de LG G9 ThinQ bereikten ons via CashKaro dat het beeldmateriaal van @onleaks heeft ingekocht. In vergelijking met de G8 ThinQ heeft deze G9 een kleinere notch met ditmaal een enkele selfiecamera. En hoe klein de notch ook is, het ding oogt erg 2018/2019. Meer camera's treffen we achterop aan; in totaal tellen we er 4.

Zou deze LG G9 ThinQ hier ditmaal wel uitkomen?

LG kiest voor een horizontale indeling van de cameramodule. Waar de verschillende sensoren voor bedoeld zijn is nog onbekend, dergelijke exacte specificaties ontbreken nog. Wel duidelijk is dat het scherm tussen de 6,7 en 6,9 inch groot is en dat het toestel met USB-C opgeladen kan worden. In tegenstelling tot veel andere vlaggenschepen beschikt de G9 ThinQ wel over een reguliere koptelefooningang. Wat lijkt te ontbreken is een vingerafdrukscanner maar die zit volgens de bron gewoon in het scherm.

LG G9 ThinQ aankondiging

Wanneer LG deze G9 ThinQ gaat aankondiging is nog een geheim. De LG G8 ThinQ werd tijdens het MWC 2019 aangekondigd. MWC 2020 start volgende maand dus wellicht hoeven we niet lang te wachten. Alhoewel. LG besloot uiteindelijk de G8 niet in Nederland uit te brengen. De goedkopere G8s ThinQ kwam hier wel uit.