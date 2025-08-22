Exclusief: Nu ook beelden van instap Samsung Galaxy Tab S11 verschenen

Nadat eerder al beelden van de Galaxy Tab S11 Ultra uitlekten is het vandaag de beurt aan de standaard Tab S11. We ontvingen zojuist van onze bekende bron in de industrie diverse beelden van de tablet die begin volgende maand verwacht wordt.

Samsung staat aan de vooravond van een grote lancering van onder meer nieuwe tablets. Eerder lekten al beelden uit van de Galaxy Tab S10 Lite, de Tab S11 Ultra en nu dus van de instap Galaxy Tab S11. Deze bron voorzag ons eerder van beelden van andere onaangekondigde Samsung-apparaten die achteraf waar bleken te zijn.

De Samsung Galaxy Tab S11 is de opvolger van de Galaxy Tab S10+ van vorig jaar. Samsung verraste toen door geen Tab S10 uit te brengen, alleen een grotere Plus-variant. Dit jaar komt er dus gewoon weer een instapmodel uit, in de kleuren donkergrijs en zilver.

Galaxy Tab S11 specs

Getuige de afbeeldingen beschikt de tablet over S Pen-ondersteuning en een IP68-waterdichte behuizing. Eén enkele batterijlading gaat 81 uur mee, dus ruim genoeg voor meerdere dagen gebruik. Erg valbestendig is de tablet niet; het scoort met een E de laagste waarde in het nieuwe EU-energielabel voor mobiele apparaten.

Galaxy Tab S11 5G

Naast een WiFi-only variant komt er ook een versie met 5G-ondersteuning van de Tab S11 uit. Die ziet er vrijwel hetzelfde uit zoals je hieronder kunt zien, en beschikt over hetzelfde energielabel.

Persevent op 4 september

We houden er sterk rekening mee dat Samsung deze Galaxy Tab S11 samen met de eerder uitgelekte tablets op 4 september aankondigt tijdens een evenement voorafgaand aan de IFA-beurs in Berlijn. Samsung belooft tijdens dit evenement "een "spannende line-up van geavanceerde producten" te lanceren.

Wie de officiële uitnodiging van Samsung vergelijkt met de wallpaper van bovenstaande Galaxy Tab S11 ziet ook enkele gelijkenissen. Of dat bewust is of toeval zal snel blijken. Over precies twee weken verwachten we hierop antwoord.

