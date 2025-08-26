Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Motorola Moto G36 komt eraan met 7000mAh grote batterij

Geruchten
gisteren

We kunnen ons klaarmaken voor een nieuwe Motorola-telefoon met een immens grote 7000 mAh batterij. En ook andere specificaties van deze Moto G36 liggen nu op straat waardoor we al een goed beeld krijgen van dit budget-toestel.

Onze informatie over de Motorola Moto G36 is afkomstig van TENAA. Deze keurt producten voordat ze op de Chinese markt toegelaten worden. Ze waren zo vriendelijk om foto's van het toestel te maken en specificaties te verstrekken, en dat nog voor de officiële aankondiging.

First pictures of Motorola Moto G36 via Tenaa
De vermeende Moto G36 van Motorola/Lenovo

Hierdoor weten we dat de Moto G36 beschikt over een 6,72 inch groot scherm voorop, drie camera's achterop en een dikke 7000 mAh accu binnenin. Daarnaast meldt TENAA dat het toestel met behoorlijk wat geheugenopties op de markt komt: 4, 8, 12 en 16 GB en met 64, 128, 256 en zelfs 512 GB aan opslag. Het ligt niet voor de hand dat iedere optie hier verkrijgbaar zal zijn daar het op een budgetmodel gaat.

Moto G36: 40% grotere accu

Dat was de Moto G35 namelijk ook en die kwam hier alleen met 4/128GB uit. Ook beschikte die over een 5000mAh batterij, 40% kleiner dan in de aankomende G36; een goed voorbeeld van hoe de ontwikkelingen niet stilstaan. Opladen van de nieuwe Moto G gaat met vermoedelijk 33W.

Motorola Moto G36 looking from the sides via Tenaa

Ondanks die toegenomen batterijcapaciteit meet de Motorola G36 slechts 8,7 millimeter dik. Dat is weliswaar dikker dan de 7,79 millimeter dikke G35 maar heel veel scheelt het niet. Ook het gewicht gaat iets omhoog; van 192 naar 210 gram.

Andere specificaties van de Moto G36 luiden als volgt;

Afmetingen166,3 x 76,5 x 8,7 mm
Beeldscherm6,72" Full HD+ TFT
Camera's50 (2x zoom) + 8 MP (ultra-groothoek)
Selfiecamera32 MP

We weten nog niet wanneer Lenovo de Motorola Moto G36 officieel gaat aankondigen. Diens voorganger werd eind augustus van 2024 aangekondigd wat op moment van schrijven al ruim een jaar geleden is. Een aankondiging kan dus ieder moment komen.

Als eerste de Motorola Moto G36 hebben?

Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is

Geef een geldig e-mailadres op!

(via)

lenovomotog36motorolatenaa
Delen:
Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Xiaomi 17 Pro Max Rear With Secondary Display Via Weibo
Mogelijke achterkant Xiaomi 17 Pro Max met scherm gespot
Samsung Galaxy S26 Ultra Phone Case Leaked Universice
Eerste hoesjes van de Samsung Galaxy S26 Ultra al uitgelekt
Top