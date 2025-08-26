Motorola Moto G36 komt eraan met 7000mAh grote batterij

We kunnen ons klaarmaken voor een nieuwe Motorola-telefoon met een immens grote 7000 mAh batterij. En ook andere specificaties van deze Moto G36 liggen nu op straat waardoor we al een goed beeld krijgen van dit budget-toestel.

Onze informatie over de Motorola Moto G36 is afkomstig van TENAA. Deze keurt producten voordat ze op de Chinese markt toegelaten worden. Ze waren zo vriendelijk om foto's van het toestel te maken en specificaties te verstrekken, en dat nog voor de officiële aankondiging.

De vermeende Moto G36 van Motorola/Lenovo

Hierdoor weten we dat de Moto G36 beschikt over een 6,72 inch groot scherm voorop, drie camera's achterop en een dikke 7000 mAh accu binnenin. Daarnaast meldt TENAA dat het toestel met behoorlijk wat geheugenopties op de markt komt: 4, 8, 12 en 16 GB en met 64, 128, 256 en zelfs 512 GB aan opslag. Het ligt niet voor de hand dat iedere optie hier verkrijgbaar zal zijn daar het op een budgetmodel gaat.

Moto G36: 40% grotere accu

Dat was de Moto G35 namelijk ook en die kwam hier alleen met 4/128GB uit. Ook beschikte die over een 5000mAh batterij, 40% kleiner dan in de aankomende G36; een goed voorbeeld van hoe de ontwikkelingen niet stilstaan. Opladen van de nieuwe Moto G gaat met vermoedelijk 33W.

Ondanks die toegenomen batterijcapaciteit meet de Motorola G36 slechts 8,7 millimeter dik. Dat is weliswaar dikker dan de 7,79 millimeter dikke G35 maar heel veel scheelt het niet. Ook het gewicht gaat iets omhoog; van 192 naar 210 gram.

Andere specificaties van de Moto G36 luiden als volgt;

Afmetingen 166,3 x 76,5 x 8,7 mm Beeldscherm 6,72" Full HD+ TFT Camera's 50 (2x zoom) + 8 MP (ultra-groothoek) Selfiecamera 32 MP

We weten nog niet wanneer Lenovo de Motorola Moto G36 officieel gaat aankondigen. Diens voorganger werd eind augustus van 2024 aangekondigd wat op moment van schrijven al ruim een jaar geleden is. Een aankondiging kan dus ieder moment komen.

