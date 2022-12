Nieuwe lanceerdatum Xiaomi 13 bekend gemaakt

Xiaomi heeft een nieuwe lanceerdatum van de Xiaomi 13 bekend gemaakt. Oorspronkelijk zou het nieuwe vlaggenschip op 1 december uitkomen maar die datum werd overgeslagen uit respect na het overlijden van China's oud president Jiang Zemin. Nu staat de onthulling gepland voor zondag 11 december 2022.

Xiaomi is begonnen met het noemen van deze datum in enkele van haar apps. Een officiële uitnodiging moet op moment van schrijven nog komen. Het Chinese bedrijf lijkt gebrand om de onthulling snel plaats te laten vinden. Het zit namelijk op flink wat nieuwe producten.

Bewuste app die melding maakt van de nieuwe lanceerdatum van de Xiaomi 13

Te weten de Xiaomi 13 smartphone, het MIUI 14 platform en de Xiaomi Watch S2 smartwatch. Maar daar blijft het vermoedelijk niet bij want er wordt ook melding gemaakt van nieuwe draadloze oordopjes en zelfs een eigen desktop computer.

Xiaomi 13 specificaties

Onze aandacht gaat zondag in het bijzonder uit naar de Xiaomi 13. Deze nieuwe smartphone wordt voorzien van Qualcomm's nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 en is volgens geruchten met 100W extra snel op te laden. De lancering zal ook het startschot zijn voor MIUI 14 dat op Android 13 gebaseerd is. Naar verwachting zal de '13' eerst in thuisland China verkrijgbaar zijn en wordt een wereldwijde versie pas later verwacht.