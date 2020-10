Apple iPhone 12 en 12 Pro vandaag als pre-order te bestellen

De van de week aangekondigde iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf vandaag als pre-order te bestellen. Wie dat doet heeft op 23 oktober een exemplaar in huis. De eveneens aangekondigde iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn pas vanaf vanaf 6 november te bestellen.

Normaal gesproken zijn nieuwe iPhone-modellen gelijktijdig te bestellen maar mogelijk gooit Covid-19 ook hier roet in het eten. Toch zijn de standaard iPhone 12 en de uitgebreidere iPhone 12 Pro vanaf vandaag al te bestellen. Apple levert exemplaren een week later op 23 oktober. De nieuwe generatie iPhones hebben een licht gewijzigd uiterlijk met vlakke randen, iets betere camera's en MagSafe.

De iPhone 12 in het nieuwe Pacific Blue

De meeste vooruitgang lijkt te gaan naar de iPhone 12. Daar is het inmiddels gedateerde LCD-scherm ingeruild voor een OLED-paneel dat bovendien een dubbel zo hoge resolutie heeft. Vooruitbestellen kan vanaf vandaag bij diverse webshops en operators maar ook bij Apple's eigen website. Voordeel van het bestellen via een operator is dat enkelen daarvan tussen de 80 en 100 euro korting geven op de aanschaf van een setje AirPods.

Kijk voor het actuele aanbod en prijzen op de productpagina van de iPhone 12 of iPhone 12 Pro.

