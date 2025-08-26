Beelden tonen realme telefoon met 15000 mAh batterij en ingebouwde “airco”

Als je recente telefoons met 6000 mAh grote batterijen al groot vond, wacht dan wat realme in petto heeft. Een telefoon met een haast lastig te geloven 15000 mAh grote accu. Veel groter dan gebruikelijk in een telefoon, maar net zoveel capaciteit als een powerbank. Maar dan veel compacter.

Realme kondigt het toestel op 27 augustus 2025 aan tijdens het 828 Fan Festival. Tijdens dit evenement laat realme nieuwe technologische ontwikkelingen zien waaronder 320W Supersonic snelladen dat een 4420mAh batterij in slechts 4 minuten en 30 seconden van 1 tot 100% kan opladen.

Die andere aankondiging betreft dus een smartphone met 15000 mAh grote batterij, genoeg om 50 uur lang video te streamen, 18,5 uur video af te spelen of ruim 5 dagen in standby. Er is alleen één nadeel hieraan; de temperaturen lopen nogal op.

Ingebouwde AC

Maar realme heeft een oplossing voor dat probleem: ingebouwde airco. Aan de zijkant zit een rooster met daarachter een ventilator. realme claimt in een video op Instagram hiermee de temperatuur met 6°C te kunnen verlagen. We kunnen ons wel voorstellen dat deze oplossing weer hele nieuwe problemen introduceert, waaronder met de waterdichtheid.

Een naam heeft het toestel nog niet, het is ook mogelijk dat het toestel alleen in India verschijnt en geen wereldwijde release krijgt. Intussen vragen wij ons hardop af waarom een telefoon met zo'n grote accu een ventilator nodig heeft? Is het de batterij die dit vereist?

Tot nu toe werken telefoons vooral met passieve koeling waaronder Vapor Chambers. Er zijn uitzonderingen waaronder de Redmagic 10 Pro en z'n Ice-X cooling-systeem. Ook die werkt met een ingebouwde ventilator.

