Sony start pre-order van Xperia 10 II

Sony is begonnen met het aannemen van pre-orders voor de Xperia 10 II. Het toestel dat begin 2020 werd aangekondigd beschikt over een 6 inch OLED-scherm met extra brede 21:9 verhouding. Ideaal voor films dus.

De Sony Xperia 10 II krijgt een vanaf-prijs van 369 euro wat niet gek is voor een Sony-telefoon met groot OLED-scherm. In tegenstelling tot z'n voorganger is het toestel uitgerust met een dikkere batterij en is hij ditmaal bestand tegen de elementen dankzij een IP65/68 waterdichte behuizing.

De Xperia 10 II is ditmaal waterdicht

De Xperia 10 II werd in februari samen met de Xperia Pro en 1 II aangekondigd. Ook die laatste kan inmiddels voor een stevige 1199 euro besteld worden. Dan is de 10 II toch een iets voordeliger alternatief. Je krijgt voor een relatief laag bedrag een toestel met achterop viervoudige camera en tal van Sony-techniek. Denk aan Triluminos, Exmor RS en SteadyShot.

Wie geïnteresseerd is kan los een exemplaar voor 369 euro aanschaffen in de kleuren wit en zwart. Meer kleur lijkt er aan te komen. In Taiwan verscheen onlangs de extra uitvoeringen Mint Green en Berry Blue. Of deze ook naar Nederland komen is afwachten.