In deze kleuren komen de OnePlus 9 en 9 Pro straks uit

Over iets meer dan een week kondigt OnePlus de OnePlus 9-serie aan. Zoveel is al bekend. Maar nu weten we ook in welke kleuren ze straks te koop zijn. En daar hebben we gelukkig ook beeld van.

Onderstaande afbeeldingen van de OnePlus 9 zijn afkomstig van de 18-jarige Ishan Agarwal. Hij plaatste hoge resolutie afbeeldingen van de kleuren 'Stellar Black', 'Arctic Sky' en 'Winter Mist'. Ishan merkt verder op dat vanwege het ontbreken van zichtbare antennebanden het frame van OnePlus 9 van plastic wordt, zoals eerder al werd gesuggereerd.

De toekomstige kleuren van de OnePlus 9

Ook krijgt de instap 9 een plat scherm, een Snapdragon 888-processor en een 4500 mAh batterij met 65W snelladen. De OnePlus 9 Pro verschilt vanwege het iets gebogen scherm en het draadloos kunnen opladen tot maximaal 50 Watt. De kleuren van de 9 Pro zijn mat afgewerkt en zijn 'Astral Black', 'Morning Mist' en 'Pine Green'.

En de toekomstige kleuren van de OnePlus 9 Pro

Los van de nieuwe kleuren richt OnePlus zich bij de 9 Serie vooral op de camera. Deze is samen met Hasselblad ontwikkeld en kent een betere kleuropname zonder lens vertekening. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een met Sony ontwikkelde camerasensor van 48 en 50 MP groot. OnePlus kondigt de 9 Serie op dinsdag 23 maart aan.

