EU: WhatsApp en iMessage moeten met andere apps werken

Als het aan de Europese Unie ligt moeten populaire berichtendiensten zoals WhatsApp en iMessage straks ook berichten kunnen sturen en ontvangen naar kleinere berichten-apps. Nu is het alleen mogelijk om berichten binnen het netwerk te versturen.

Het voorstel van de EU is onderdeel van het Digital Markets Act (DMA) en schrijft voor dat berichtendiensten met tenminste 45 miljoen maandelijkse gebruikers ook berichten, videogesprekken en berichten naar apps van kleinere berichtendiensten kunnen sturen. Wie daar niet aan voldoet kan een boete krijgen die oploopt tot tientallen procenten van de jaaromzet.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen

De DMA moet het voor gebruikers mogelijk maken een betere keuze te maken in de apps die het wil gebruiken en de macht van grote techbedrijven in te perken. Het is hierin vergelijkbaar als destijds met de browser- of zoekmachine-keuze. Een fabrikant mag die je die keuze niet opleggen.

Digital Markets Act

De EU praat al jarenlang over de DMA die mogelijk dit jaar nog wordt aangenomen. Dit betekent dat bedrijven als Apple, Google en Meta (Facebook) aan de bak moeten. Voorwaarde is tevens dat berichten end-to-end encrypted moeten zijn om de veiligheid van gebruikers te garanderen. Voor wie hoopte dat WhatsApp ook berichten kan versturen naar iMessage-gebruikers en vice versa komt bedrogen uit; dat hoeft (vooralsnog) niet van de EU.

Foto: European Union, Etienne Ansotte