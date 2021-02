Foto’s van onaangekondigde Motorola Moto G30 en E7 Power

Motorola zou op het punt staan enkele nieuwe smartphones aan te kondigen. WinFuture heeft enkele afbeeldingen in handen van een aantal daarvan. Het zou gaan om de Moto G30 en de E7 Power. Beiden grote maar bovenal betaalbare telefoons.

Volgens Ronald Quandt van WinFuture krijgt de Moto G30 nog de meest uitgebreide specificaties van de twee. Dit 6,5 inch grote toestel beschikt over een Snapdragon 662-processor met 6GB aan RAM en 128GB opslag. 5G is er helaas niet bij dus we hebben het hier over een onderkant mid-range.

De aankomende Moto G30

Achterop de G30 vinden we een viervoudig camerasysteem van maximaal 64MP. Motorola pas naast een hoofdlens ook een ultra-groothoek, diepte en macrolens toe. Motorola heeft nog geen afscheid genomen van de geheugenkaartslot en je kunt de Moto G30 daarom gewoon uitbreiden met een microSD-geheugenkaart. De batterij tot slot is een ruime 5000 mAh welke je kunt opladen met een USB-C kabel.

Motorola Moto E7 Power

Dan brengt Motorola binnenkort ook nog de E7 Power. Getuige de naam lijkt dit een toestel met tenminste een grotere batterij. Groter dan de Moto G30. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De E7 Power krijgt dezelfde 5000mAh grote batterij. Wat dan precies het bestaansrecht van deze telefoon is ontgaat ons ook.

En de Moto E7 Power in het rood

Getuige de overige specificaties lijkt het wel een voordelige telefoon te worden. Zo beschikt hij over een HD+ scherm, 13+2MP camera en een Helio G25-processor. Ook de instap Moto E7 uit 2020 is met deze chipset uitgerust.

Prijzen en beschikbaarheid G30 en E7 Power

Zowel de Moto G30 als de Moto E7 Power zijn nog niet officieel aangekondigd. Op het scherm van één van de toestellen is wel de datum "3 april" te lezen dus misschien is dat een goede indicatie. De bron schat dat de E7 Power een vanaf-prijs krijgt van 150 euro.

