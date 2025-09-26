POCO brengt F8 Pro en F8 Ultra telefoons uit met Bose-audiosysteem

POCO heeft twee nieuwe topmodellen aangekondigd in de nieuwe F8-serie. Beiden zijn vlaggenschepen uit het topsegment en beschikken over geluid van Bose, met voor de F8 Ultra zelfs een ingebouwde subwoofer.

De POCO F8 Pro is net als z'n voorganger een high-end vlaggenschip maar ditmaal met een Snapdragon 8 Elite-chipset en een nog helderder 3500 nits beeldscherm. Achterop de F8 Pro tref je ditmaal naast een hoofd- en ultragroothoek-camera ook een aparte telephoto aan.

De POCO F8 Pro in Titanium Silver

POCO stopt een iets grotere 6210 mAh batterij met 100W snelladen in het toestel. Wel ontbreekt nog altijd draadloos opladen bij dit vlaggenschip. Het geluid wordt voor rekening genomen door Bose, dat twee symmetrische speakers heeft ingebouwd. Voor nog meer audiogeweld moet je uitwijken naar de POCO F8 Ultra.

F8 Ultra met subwoofer en Denim-look

Zo beschikt de F8 Ultra naast dubbele Bose-speakers over een subwoofer achterop. Dit 2.1-kanaals audiosysteem levert rijker geluid op met een diepere bas. Wat ook extra de aandacht vraagt is de Denim Blue-uitvoering die lijkt op je spijkerbroek. Het gaat niet om echt spijkerstof, maar het ziet en voelt er wel als echt uit.

Buitenshuis genieten van goed geluid dankzij 2.1 Bose speakersysteem

De F8 Ultra verschilt met de Pro dankzij z'n iets grotere scherm van 6,9 inch, drievoudige 50MP-camera, grotere 6500 mAh batterij met draadloos opladen. Ook is de Ultra voorzien van de krachtiger en nieuwste Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Er is een optie met 16GB aan RAM en 512GB aan opslaggeheugen.

Early-bird prijzen

Beide telefoons draaien Xiaomi's laatste HyperOS 3-besturingssysteem, zijn IP68 waterbestendig en zijn relatief goedkoop. Voor de Pro leg je €519,99 neer, voor de Ultra "slechts" €699,99. Let op; dit zijn wel tijdelijke early-bird prijzen. Na 10 december gaan de prijzen omhoog naar respectievelijk €649,99 en €829,99.

