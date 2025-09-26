Favorieten

Je hebt nog geen favoriete producten gevonden!

Ontdek de producten op onze website en klik op het hart-icoontje om producten aan deze favorieten-lijst toe te voegen.

Begin met ontdekken
NieuweMobiel.NL

Apple introduceert nieuwe iPad Pro met M5-chip

Tabletnieuws
gisteren

Apple heeft een nieuwe iPad Pro aangekondigd met de nieuwe Apple M5-processor. Deze is hierdoor krachtiger, met name in AI-taken. Saillant detail; iPadOS maakt nog relatief weinig gebruik van AI dus veel heb je daar (nog) niet aan.

De komst van de M5-processor werd al voorspeld. Dat de nieuwe chipset in de Apple iPad Pro terecht zou komen lag voor de hand. Veel meer heeft Apple ook niet veranderd, tot en met de default wallpaper aan toe. Hierdoor hebben we nu een iPad Pro 11 (2025) en iPad Pro 13 (2025).

Man working on Apple iPad Pro 2025 in car
Onderweg productief met de nieuwe iPad Pro M5

Alle verschillen ten opzichte van de iPad Pro (2024) zijn te danken aan de M5-processor met C1X-modem. Denk aan ondersteuning voor Bluetooth 6 en Wi-Fi 7. Gelijk gebleven zijn het scherm, de camera's en de dunne behuizing van aluminium. Ook de opslagopties zijn ongewijzigd; 256GB, 512GB, 1TB en 2TB.

Stevige vanaf-prijzen

Je koopt de iPad Pro (2025) vanaf 22 oktober voor een vanaf-prijs van €1119. Je krijgt dan het 11-inch model met alleen WiFi. Voor de versie met 5G-ondersteuning betaal je €250 meer. Wie liever een 13-inch schermformaat wil kan vanaf €1469 z'n geluk op. Beschikbare kleuren zijn Silver en Space Black. Voor dat geld heb je overigens ook een MacBook Air.

Als eerste de Apple iPad Pro 11 (2025) hebben?

Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is

Geef een geldig e-mailadres op!
Als eerste de Apple iPad Pro 13 (2025) hebben?

Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is

Geef een geldig e-mailadres op!
appleipadpro112025ipadpro132025ipadpro2025ipadprom5
Delen:
Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
Death Of Samsung Galaxy Edge
Gerucht: Samsung schrapt juist S26 Edge voor Galaxy S26+
Samsung S26 Ultra Design Leaked By Case
Hoesjesmaker bevestigt nieuw design Samsung Galaxy S26 Ultra
Top