Apple introduceert nieuwe iPad Pro met M5-chip

Apple heeft een nieuwe iPad Pro aangekondigd met de nieuwe Apple M5-processor. Deze is hierdoor krachtiger, met name in AI-taken. Saillant detail; iPadOS maakt nog relatief weinig gebruik van AI dus veel heb je daar (nog) niet aan.

De komst van de M5-processor werd al voorspeld. Dat de nieuwe chipset in de Apple iPad Pro terecht zou komen lag voor de hand. Veel meer heeft Apple ook niet veranderd, tot en met de default wallpaper aan toe. Hierdoor hebben we nu een iPad Pro 11 (2025) en iPad Pro 13 (2025).

Onderweg productief met de nieuwe iPad Pro M5

Alle verschillen ten opzichte van de iPad Pro (2024) zijn te danken aan de M5-processor met C1X-modem. Denk aan ondersteuning voor Bluetooth 6 en Wi-Fi 7. Gelijk gebleven zijn het scherm, de camera's en de dunne behuizing van aluminium. Ook de opslagopties zijn ongewijzigd; 256GB, 512GB, 1TB en 2TB.

Stevige vanaf-prijzen

Je koopt de iPad Pro (2025) vanaf 22 oktober voor een vanaf-prijs van €1119. Je krijgt dan het 11-inch model met alleen WiFi. Voor de versie met 5G-ondersteuning betaal je €250 meer. Wie liever een 13-inch schermformaat wil kan vanaf €1469 z'n geluk op. Beschikbare kleuren zijn Silver en Space Black. Voor dat geld heb je overigens ook een MacBook Air.

Als eerste de Apple iPad Pro 11 (2025) hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Als eerste de Apple iPad Pro 13 (2025) hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur