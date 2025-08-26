Gebruikers van Samsung Galaxy Z Fold 7 melden vervelend probleem

Foldables staan al niet bekend om hun duurzame behuizing. De vele bewegende onderdelen en het flexibele scherm maken hem gevoeliger voor schade dan traditionele smartphones. Maar dat ook de verflaag er eerder aan moet geloven is ongewoon. En toch overkwam het enkele Fold 7-gebruikers.

Samsung brengt al sinds 1998 in Europa telefoons uit. Je zou denken dat ze inmiddels weten hoe je op een duurzame manier een coating moet aanbrengen. En toch laat die op de Galaxy Z Fold 7 los, althans bij sommige gebruikers. En het is ook niet de op de gebruikelijke plaatsen.

Het gaat namelijk niet om de hoeken, zoals je verwacht bij valschade, maar nabij de powerknop. Die zit halverwege het midden en lijkt dus niet het gevolg van vallen of andere ongelukjes. En ook de eigenaar van het toestel hierboven claimt het toestel niet te hebben laten vallen of met andere objecten in z'n broekzak te hebben gedeeld. Of dat werkelijk zo is valt voor ons niet te controleren.

Geen verf maar geanodiseerd aluminium

Overigens is het geen verf wat we zien afbladeren. Samsung gebruikt geanodiseerde aluminium om haar Galaxy Z Fold 7 van kleur te voorzien. Hierbij krijgt de behuizing een elektrochemische behandeling waarbij de buitenkant oxideert. Het is deze oxidelaag die in sommige gevallen splintert.

Het overkwam ook bij vorige Galaxy Z Fold-modellen, Samsung liet toen weten dat dit soort cosmetische beschadigingen niet onder de garantie vielen. Dat zal nu ook het geval zijn. Ook wijt Samsung het gebruik van sommige opladers van derden als de oorzaak van het probleem. Deze zouden niet goed geaard zijn en last kunnen hebben van lekstroom wat de geanodiseerde laag aantast.

Opladers van derden de boosdoener?

Ons advies? Gebruik de officiële Samsung-oplader en als je van plan bent toch een Fold 7 te kopen, overweeg dan de zilveren versie. Daarvan hebben we nauwelijks berichten van afbladerende verf gezien.

