Zijn dit de cameraspecs van de Samsung Galaxy Note 20+?

De doorgaans goed geïnformeerde IceUniverse heeft op Weibo enkele specificaties van de aankomende Galaxy Note 20+ van Samsung geplaatst. Het lijkt hierop dat Samsung de resetknop indrukt.

Toen Samsung de Galaxy S20 serie met onder andere de S20 Ultra aankondigde zette het in op flink verbeterde camera-eigenschappen. Het topmodel kreeg een 108 MP camerasensor met een op papier indrukwekkende zoom tot maar liefst 100x. De realiteit bleek anders. Er waren diverse softwareupdates nodig om het ware potentieel naar voren te brengen en dan nog waren klanten terecht niet tevreden.

Eerder gelekte afbeelding van de Note20+

Samsung lijkt nu even de resetknop in te drukken. De toekomstige Note 20+ krijgt weliswaar een 108 MP camerasensor maar de 100x Space Zoom functie is verdwenen. Om de focusproblemen te verhelpen krijgt de 108MP sensor straks hulp van een laser. De verminderde zoom heeft ook gevolgen voor de resolutie van de perioscooplens; die gaat van 48 op de S20 Ultra naar 13 megapixel. Volgens de bron moet dit nog altijd voldoende zijn voor 50x zoom.

Laser autofocus

Breedbeeldfoto's kunnen geschoten worden met de 12 megapixel camera met ultra-groothoeklens. IceUniverse schrijft verder dat de ToF-sensor voor diepteherkenning is ingeruild voor laser autofocus. Die werkt sneller en kan hierdoor beter samenwerken met de 108MP sensor. Uit eerdere informatie bleek al dat de Galaxy Note 20+ vermoedelijk over een nieuw uiterlijk voor het camera-eiland beschikt. Het scherm gaat vermoedelijk van 6,8 naar 6,9 inch met een extra vloeiende 120Hz.

