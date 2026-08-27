Ook renders Galaxy S27 Pro gelekt: kleinere Ultra

Toen we deze renders voor het eerst zagen dachten we dat we die al eerder gezien hadden. En dus negeerden we ze in eerste instantie. Maar het bleek toch echt niet om de Samsung Galaxy S27 Ultra te gaan maar om een ander toestel: de Galaxy S27 Pro. Een compactere Ultra.

In het kort **Nieuw model**: De Galaxy S27 Pro voegt zich als compactere high-end naast de S27 Ultra, met hetzelfde brede camera-design

**Formaat**: CAD-renders van OnLeaks tonen een scherm van ongeveer 6,6 inch en geen opbergruimte voor de S Pen

**Prijs**: Volgens geruchten neemt de Pro het huidige Ultra-prijspunt van 1.299 dollar over, terwijl de S27 Ultra duurder wordt

Want de Samsung Galaxy S27 Pro krijgt net als de S27 Ultra het nieuwe camera-design achterop. Dit strekt zich over de hele breedte uit en doet hem sterk aan de iPhone 17 Pro denken. Los daarvan zouden we bijna vergeten dat de Galaxy S27 Pro een totaal nieuw toestel is.

CAD-render van S27 Pro: of hij ook in deze paarse kleurtint uitkomt is nog maar de vraag

Samsungs toekomstige Galaxy S27-serie zou dan bestaan uit de S27, S27+, S27 Ultra, deze nieuwe S27 Pro en mogelijk uiteindelijk de S27 FE. Hoe al deze telefoons gepositioneerd gaan worden valt wel te raden. De S27 en S27+ lijken de goedkopere instappers in twee formaten te worden, de S27 Pro en S27 Ultra de duurdere high-end vlaggenschepen in eveneens twee formaten.

Aan de hand van de CAD-renders, afkomstig van leaker OnLeaks en eveneens verschenen bij Android Headlines, beschikt de S27 Pro over een scherm van ongeveer 6,6 inch. Een 1-op-1 kopie maar dan kleiner zal de Pro niet zijn; de renders tonen geen uitsparing waarin je je S Pen kunt bewaren. Dat hoeft nog niet te betekenen dat de stylus helemaal niet ondersteund wordt. Het betekent wel dat je hem niet kunt opbergen in het toestel.

Boven- en onderkant van de S27 Pro: zonder S Pen-slot

Exynos of Snapdragon?

Maar er zijn meer onduidelijkheden, zoals door welke processor het toestel wordt aangedreven. Samsung past vaak een dubbele strategie toe: sommige modellen een Exynos, sommige een Snapdragon. De Ultra krijgt sinds de S23-serie steevast die laatste, maar of dat voor de Pro ook geldt, is nog maar de vraag. Wellicht maakt het ook niet uit, want sommige bronnen denken dat de Exynos 2700 qua rekenkracht de Snapdragon 8 Elite Gen 6 voorbijstreeft.

Over de prijs doen inmiddels ook de eerste geruchten de ronde. Volgens 9to5Google zou de S27 Pro het huidige prijspunt van de S26 Ultra overnemen, in de VS 1.299 dollar, terwijl de S27 Ultra zelf juist duurder zou worden. Kleiner betekent dus niet goedkoper: de Pro lijkt bedoeld voor wie een high-end Samsung zoekt in een handzamer formaat, maar daar wel gewoon een vlaggenschipprijs voor betaalt. Europese prijzen zijn nog niet genoemd.

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Een lanceerdatum van de Galaxy S27 Pro hebben we ook nog niet. Maar als voorgaande jaren ons iets geleerd hebben, dan rekenen wij op een aankondiging begin 2027, rond of voorafgaand aan het Mobile World Congress. In 2027 start die telecombeurs op 1 maart.