Exclusief: Fairbuds 2 krijgen ontwerp met steeltje en hogere case

Vandaag tonen we je voor het eerst gedetailleerde beelden van de Fairbuds 2, de nieuwe repareerbare oordopjes van Fairphone. En die zien er heel anders uit dan hun voorganger: de dopjes krijgen een steeltje en de oplaadcase wordt hoger. Precies bij een merk dat leeft van vervangbare onderdelen roept dat een grote vraag op.

In het kort Eerste gedetailleerde beelden : onze redactie toont de Fairphone Fairbuds 2 vanuit meerdere hoeken, ruim voor de verwachte release in het vierde kwartaal van 2026

Nieuw ontwerp : de dopjes krijgen een steeltje en de oplaadcase wordt hoger dan die van de eerste Fairbuds; Fairphone noemt ze zelf modulair, maar of de accu's vervangbaar blijven is nog niet bevestigd

Twee kleuren : de Fairbuds 2 komen in groen en zwart; specificaties en prijs zijn nog niet bekend

Fairphone liet bij de introductie van de Gen. 6+ al weten in het vierde kwartaal van 2026 met de Fairbuds 2 te komen en bevestigt dat op zijn supportpagina: dan volgen ook de volledige specificaties en de verkoop via de eigen webshop. De nieuwe oordopjes werden ook kort getoond in de presentatievideo van de Fairphone Gen 6+. De beelden die onze redactie in handen kreeg laten veel meer zien: de Fairbuds 2 vanuit meerdere hoeken en in twee kleuren. Ze komen van dezelfde bron die ons eerder dit jaar de eerste beelden van de Fairphone Gen. 6+ bezorgde.



Het steeltje is nieuw; de eerste Fairbuds waren ronde dopjes Het steeltje is nieuw; de eerste Fairbuds waren ronde dopjes

Steeltje en hogere case: wat betekent dat?

De grootste verandering zit in de dopjes zelf. De eerste generatie Fairbuds uit 2024 waren ronde dopjes zonder steel; de Fairbuds 2 krijgen wel een steeltje, in de stijl van de meeste concurrenten. De oortjes houden een in-earontwerp dat de gehoorgang geheel afsluit. Ook de oplaadcase wordt hoger dan die van de eerste generatie. Waar die ruimte voor gebruikt wordt is nog onbekend, maar er lijkt hierdoor wel plek voor een grotere batterij dan de 500 mAh van de eerste Fairbuds.

Die eerste Fairbuds zijn om één reden bijzonder: bijna alles is los te vervangen. Niet alleen de accu in de dopjes (45 mAh) en die in de case, maar ook een los dopje, de siliconen ringen en de buitenschaal van de case. Verder bieden ze actieve ruisonderdrukking, IP54, tot 26 uur speeltijd en drie jaar garantie na registratie. Fairphone verkoopt de eerste generatie Fairbuds inmiddels voor €99, elders zijn ze voordeliger.

Bij concurrenten zit de accu in een steeltje doorgaans dichtgelijmd en is vervangen geen optie. Op de beelden is nog niet te zien of Fairphone dat anders oplost. Wel omschrijft Fairphone de Fairbuds 2 op diezelfde supportpagina als modulaire oordopjes, en modulair betekent bij dit merk vervangbare onderdelen. Hoe ver dat gaat, weten we pas in het vierde kwartaal. Wij hopen dat de Fairbuds 2 hun voorganger op dat punt trouw blijven en het liefst nog een stap verder gaan, bijvoorbeeld met dopjes die ook op de eerste generatie passen, zoals Fairphone begin dit jaar al deed bij de vernieuwde Fairbuds XL.

Groen en zwart, blauw nog onbekend

De nieuwe oordopjes van Fairphone komen straks in groen en zwart, mogelijk heten die Forest Green en Horizon Black net als de Fairphone 6+. Of en wanneer er nog een Cobalt Blue-versie komt, weten we niet.

Wat we nog niet weten: specs en prijs

Wat we ook nog niet weten zijn de specificaties en de prijs van de Fairbuds 2. We zullen het moeten doen met de afbeeldingen. Daarop is te zien dat er recht op de case een USB-C-aansluiting zit, met aan de binnenkant drie ledlampjes met daaronder een knop. Wie nu al repareerbare oordopjes zoekt, kan met de eerste Fairbuds voor €89 goed terecht; wie kan wachten, weet in het vierde kwartaal meer.

Als eerste de Fairphone Fairbuds 2 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct