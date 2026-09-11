Vroege beelden van de Honor Magic9 Pro Max maken de tongen los

Honor houdt de Magic9 Pro Max niet meer verborgen. Het merk toonde zelf al het nieuwe camera-ontwerp, met een lens die meer dan de helft van de breedte in beslag neemt, en op Weibo verscheen kort daarna een hands-on video met het toestel in de hand. De officiële aankondiging volgt op 28 september in China, maar de discussie over dat ontwerp is nu al losgebarsten.

In het kort Nieuw ontwerp : Honor toont zelf een rechthoekig cameraplateau met één grote en twee kleine lenzen, geïnspireerd op de ARRIFLEX-filmcamera uit 1937

Vierkante selfiesensor : de Magic9-serie zou de eerste Android-telefoon zijn met een vierkante selfiesensor; liggend en staand dezelfde selfie zonder je telefoon te draaien

Aankondiging : Honor presenteert de Magic9 Pro Max op 28 september in China, de Europese release en prijs zijn nog onbekend

Wie de Magic8 Pro kent, herkent de Honor Magic9 Pro Max niet meteen terug. De ronde cameramodule in het midden, door velen liefkozend de Oreo genoemd, is weg. In plaats daarvan zit er een rechthoekig plateau over de volle breedte van de achterkant, met daarop één enorme lens en twee kleinere. Honor plaatste de eerste beelden zelf op Weibo, zonder verdere uitleg.

Het ARRI-logo staat even prominent op het plateau als het merk zelf

Camera geïnspireerd op filmcamera uit 1937

Honor werkt voor de beeldverwerking samen met ARRI, de Duitse fabrikant van filmcamera's, en dat merk staat ook groot op de achterkant. Het ontwerp verwijst volgens Honor naar de ARRIFLEX uit 1937, een filmcamera met een draaibare toren van drie lenzen. Vandaar de indeling met één grote en twee kleine lenzen. Of dat op een telefoon net zo mooi is als op een filmset, daar mag iedereen zelf over oordelen. De signatuurkleur heet Moss Green, een diepgroene tint waarbij de onderste helft van de achterkant een afwijkende kleur heeft. Dat laatste doet dan weer sterk denken aan de iPhone 18 Pro.

Over de camera's is Honor zelf ook al vrij open. De hoofdcamera krijgt een 200 megapixel sensor van 1/1,28 inch met een f/1,57-lens en achter de periscooplens zit een tweede 200 megapixel sensor van 1/1,4 inch. Aan de voorkant zit een brede pilvormige uitsparing met daarin de selfiecamera en een 3D-dieptesensor, vermoedelijk voor gezichtsherkenning.

Vierkante selfiesensor: liggend of staand, dezelfde selfie

Die selfiecamera is interessanter dan hij lijkt. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Digital Chat Station krijgt de Magic9-serie als eerste Android-telefoon een vierkante sensor, en de hands-on video van de Magic9 Pro Max die op Weibo opdook lijkt dat te bevestigen. Een gewone sensor is rechthoekig en levert staand een smalle selfie op; wil je er meer mensen of meer omgeving op, dan moet je de telefoon draaien.

Een vierkante sensor legt in de breedte en in de hoogte evenveel vast, dus je maakt met de telefoon gewoon in je hand dezelfde liggende selfie of groepsfoto als gedraaid. Oppo werkt volgens eerdere geruchten aan een vergelijkbare sensor voor de Find X10, maar die komt pas later.

Hands-on video vult de details aan

GSMArena pikte uit diezelfde video nog wat details die Honor zelf nog niet noemde. Zo valt op hoe dun de schermranden zijn: rondom zo'n 1 millimeter. Boven en onder zitten symmetrische speakerroosters en aan de rechterkant zit een aparte AI-knop. Het gaat hier wel om beelden van een toestel dat nog niet officieel is aangekondigd, dus deze details gelden nog onder voorbehoud.

28 september in China, Europa later

Honor presenteert de Magic9-serie op 28 september in China, zo bevestigde het merk op Weibo. Wanneer de Pro Max naar Europa komt is nog niet bekend; de Europese introductie volgt bij Honor doorgaans later. Ook over de prijs is nog niets gezegd.

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