Vivo X500 al te zien: instapmodel krijgt iPhone-achtig plateau, Pro’s houden de ronde camera

Wie nu al benieuwd is hoe de Vivo X500 eruitziet, hoeft niet te wachten op de aankondiging op 21 september in China. Vivo zette de officiële afbeeldingen zelf alvast op Weibo. En wat blijkt? De grote ronde cameramodule is niet weg, maar verhuist bij de X500 naar een plateau in de hoek. De X500 Pro en Pro Max houden juist de vertrouwde ronde module in het midden.

In het kort Officiële beelden : Vivo toonde de X500 zelf op Weibo, ruim voor de aankondiging op 21 september

Nieuw ontwerp : De Vivo X500 krijgt een ronde cameramodule op een rechthoekig plateau in de hoek, de X500 Pro en Pro Max houden de ronde module in het midden

Viertal kleuren : De Vivo X500 verschijnt in wit, zwart, roze en lichtgroen

De Vivo X-telefoons hebben jaren geleden al het probleem van wiebelende telefoons op tafel opgelost. Vivo plaatst de cameramodule in een gigantisch rond eiland precies in het midden. Ook de aankomende Vivo X500 heeft een ronde camera maar die zit nu wel in de hoek op een plateau samen met de flitser en wat lijkt op nog een sensor. De beelden plaatste Vivo zelf op Weibo.



In het zwart valt het plateau nauwelijks op, in het wit des te meer In het zwart valt het plateau nauwelijks op, in het wit des te meer

Plateau voor de X500, ronde module voor de Pro's

Deze indeling doet ons denken aan de binnenkort te verschijnen Honor Magic9 Pro Max: ook die heeft een rechthoekig plateau bovenop de achterkant dat overduidelijk geïnspireerd is op de iPhone 18 Pro. In plaats van drie even grote ronde cameralenzen zitten daar twee kleine en één grote. Bij de Vivo X500 lijken wel alle camera's in de ronde module te zitten.

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Opvallend: alleen de gewone X500 krijgt dit plateau. De X500 Pro en X500 Pro Max houden de ronde cameramodule gewoon in het midden, precies zoals de X300-serie. Vivo splitst daarmee zijn eigen ontwerp: het instapmodel oogt als een iPhone, de Pro's blijven herkenbaar Vivo.

Het nieuwe design dat Vivo hier toepast zal reden voor discussie zijn. Je moet er maar van houden. Naast wit komt de X500 in zwart, roze en lichtgroen. Bij die zwarte uitvoering valt de cameramodule grotendeels weg, ideaal voor wie geen fan is van het design.

Cameraspecs en Ultra-model: nog even afwachten

Over de camera's houden we het nog even in het midden. Vivo heeft er zelf niets over gezegd en de geruchten spreken elkaar tegen, dus daarvoor wachten we 21 september af. Naast deze X500 worden ook de X500 Pro en X500 Pro Max verwacht. Een Ultra-model komt er volgens de geruchten dit jaar niet, maar ook dat is nog niet bevestigd.

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