Xiaomi 18 Ultra mogelijk geschrapt: Europa raakt cameravlaggenschip kwijt

2026 wordt een lastig jaar voor smartphonefabrikanten. De jaarlijkse releasecyclus en het schreeuwende tekort aan geheugenchips maken dat nieuwe modellen flink duurder dreigen te worden. Voor Europa zit de pijn ergens anders: het cameravlaggenschip dreigt hier helemaal te verdwijnen. Xiaomi zou de 18 Ultra schrappen, en Oppo en Vivo houden hun Ultra's mogelijk in China.

In het kort Geen 18 Ultra : Volgens tipster Kartikey Singh schrapt Xiaomi de 18 Ultra en wordt de 18 Pro Max het nieuwe topmodel

Europa raakt segment kwijt : Ook de Oppo Find X10 Ultra en Vivo X500 Ultra blijven mogelijk China-exclusief, terwijl hun voorgangers hier nog wel uitkwamen

Vermoedelijke oorzaak: Ultra's beginnen bij 512GB en lopen op tot 1TB, waardoor de gestegen geheugenprijzen daar het hardst doortellen in de adviesprijs van €1499 en hoger

Smartphonefabrikanten grijpen naar steeds verdergaande maatregelen om het tekort aan geheugenchips op te vangen. Aanvankelijk namen ze de hogere inkoopkosten nog voor eigen rekening, inmiddels zien we andere oplossingen voorbijkomen. Zoals het laten vallen van instapmodellen met weinig geheugen, of simpelweg een hogere adviesprijs. Weer anderen schrappen een compleet model. Zoals Xiaomi nu mogelijk doet.

Volgens de leak keert het cameravlaggenschip pas bij de Xiaomi 19 terug

Want volgens tipster Kartikey Singh komt de Xiaomi 18 Ultra niet meer uit. De line-up zou daarom bestaan uit slechts de Xiaomi 18, 18 Pro en de 18 Pro Max, met die laatste als nieuw topmodel. Een Ultra zou pas bij de Xiaomi 19 terugkeren, eind 2027 of begin 2028. Xiaomi zelf heeft niets bevestigd en het gaat vooralsnog om één bron, dus enige terughoudendheid is op zijn plaats.

Voor Europa is dat extra vervelend, want de Ultra was hier juist geen uitzondering meer. Sinds de Xiaomi 14 Ultra in 2024 komt het cameravlaggenschip gewoon naar Europa, en de Xiaomi 17 Ultra kwam eind februari hier in de winkel vanaf €1499. Precies die lijn breekt nu.

Ook Oppo en Vivo houden hun Ultra in China

En Xiaomi staat daarin niet alleen. Van de Oppo Find X10 Ultra en de Vivo X500 Ultra gaat het gerucht dat ze alleen in China uitkomen, net als vroeger standaard gebeurde. Hun voorgangers, de Find X9 Ultra en de X300 Ultra, kwamen hier nog wel gewoon uit. Kloppen beide geruchten, dan verdwijnt een compleet segment in één generatie uit Europa. Ook Oppo en Vivo hebben nog niets bevestigd.

Waarom juist het Ultra-model sneuvelt, zegt de tipster niet. Een verklaring ligt voor de hand: Ultra's beginnen in Europa bij 512GB en lopen op tot 1TB. Juist daar telt een hogere geheugenprijs het hardst door in de adviesprijs, en die zit met €1499 al aan de bovenkant van wat de markt accepteert.

Niet alleen Xiaomi heeft last van de gestegen kosten van geheugenchips. Alle fabrikanten zoeken momenteel naar oplossingen, al kiest niet iedereen dezelfde route. Apple verhoogde in juni al de prijzen van Macs en iPads, waarbij Tim Cook sprak van een honderdjarige vloedgolf aan geheugenprijzen; de iPhone bleef vooralsnog buiten schot. Samsung liet de Galaxy S26 en S26+ €100 duurder uitvallen dan de S25-serie, terwijl de S26 Ultra op €1449 bleef staan. En Google schrapte bij de Pixel 11 het 128GB-instapmodel: je begint nu op 256GB, €100 duurder, waarmee de vanafprijs op €999 uitkomt.

Wat betekent dit voor jou?

Wie op een 18 Ultra wachtte, moet het straks doen met de 18 Pro Max. De Xiaomi 17 Ultra blijft gewoon te koop en zakt de komende maanden verder in prijs, wat hem juist nu een aantrekkelijk koopmoment geeft. En wie een Oppo Find X9 Ultra of Vivo X300 Ultra overweegt: wachten op de opvolger is geen optie meer, want die komt hier mogelijk niet. Koop de huidige generatie zolang die in Europa verkrijgbaar is. Een ongemakkelijk advies, maar wel een eerlijk advies.

Bron: Kartikey Singh (@That_Kartikey/X)