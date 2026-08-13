Pixel 11-serie officieel: Ramageddon-prijzen, minder werkgeheugen en ook nog kleinere accu’s

Google heeft voorafgaand aan het Made by Google-event de Pixel 11-serie officieel onthuld. Het was al met al een vreemde onthulling, nog vóór het evenement, maar het gaat dan ook om vreemde toestellen. De Pixel 11-serie laat als geen ander zien wat het wereldwijde geheugentekort met smartphones doet.

In het kort Google heeft de Pixel 11-serie officieel onthuld: Pixel 11 (€999), 11 Pro (€1199), 11 Pro XL (€1399) en 11 Pro Fold (€1999), alle €100 duurder dan hun voorganger

De Tensor G6-chip moet zuiniger en krachtiger zijn, maar instapmodellen krijgen minder werkgeheugen en de accu's zijn kleiner dan bij de Pixel 10-serie

De serie is vanaf vandaag te bestellen en wordt 20 augustus verwacht, met 6 maanden gratis Google AI Pro: de helft van wat Pixel 10-kopers kregen

De Pixel 10-serie is inmiddels flink in prijs gezakt en blijft door grotere accu's en vergelijkbare specificaties een aantrekkelijk alternatief

De Google Pixel 11-serie lijkt zoveel op zijn voorganger dat Google het typenummer maar op de persafbeeldingen heeft gezet. Het was voor onze redactie dan ook zoeken naar de verschillen. Maar we hebben er een paar gevonden, al vragen we ons hardop af of iemand hierdoor zijn Pixel 10 wil omruilen.

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Grootste verschil is de Tensor G6-chip die zuiniger moet zijn dan diens voorganger en krachtiger waardoor voortaan ook het nieuwste Gemini Nano-model op het toestel zelf kan draaien. De chip is door TSMC gefabriceerd en zou beschikken over een zuiniger modem waardoor het batterijverbruik onderweg niet zo hoog is.

Dan zijn er per model nog wat verschillen, of beter gezegd eigenaardigheden die we graag stuk voor stuk willen benoemen.

Pixel 11

Zo gaat bij de Pixel 11 de draadloze laadsnelheid omhoog van 15 naar 25 Watt. Het instapmodel met 128GB is verdwenen, in de plaats daarvan is er nu een €100 duurdere 256GB-versie. De vanafprijs komt daarmee uit op €999.

Vier nieuwe kleuren voor de Pixel 11: Obsidian, Pistachio, Hibiscus en Frost

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Pixel 11 Pro

De Pixel 11 Pro krijgt een notificatielampje achterop genaamd HiLight. Dit lampje licht op wanneer je Gemini gebruikt en je kunt kleuren toekennen aan contactpersonen als ze je bellen. Wat ons betreft is het eerder een waarschuwingslampje want niet ieder model is een goede keuze.

Zo is het instapmodel van de 11 Pro ditmaal uitgerust met minder werkgeheugen: 12 in plaats van 16GB. Ook is het instapmodel met 128GB verdwenen en gaat de vanafprijs €100 omhoog naar €1199. Modellen met 16/512GB of 16/1TB geheugen krijgen bovendien sneller Zoned UFS-geheugen.

Wie durft het om een Pixel 11 Pro te pakken?

Verder verlaagt Google ook hier de accucapaciteit en dat gaat duidelijk ten koste van de accuduur zoals het energielabel laat zien: 47,5 uur in plaats van 51 uur eerder. Draadloos laden gaat wel iets sneller met 25 Watt.

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Pixel 11 Pro XL

Het verhaal bij de Pixel 11 Pro XL wordt er niet mooier op. Ook hier is het instapmodel uitgerust met minder en trager werkgeheugen, is de batterij kleiner geworden, en is vreemd genoeg de maximum laadsnelheid via een kabel verlaagd van 45 naar 30 Watt. De vanafprijs ligt op €1399, wederom €100 meer dan bij de voorganger. Van alle geïntroduceerde modellen is dit de slechtste keuze, zo lijkt het.

De Pixel 11 Pro XL komt verkrijgbaar in matzwart, olijfgroen, lichtblauw/groen en roze

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Pixel 11 Pro Fold

En tot slot was daar nog de Pixel 11 Pro Fold met iets andere kleuren, een sterker scharnier en een keramisch scherm dat steviger is. Het toestel is 0,7 millimeter dunner geworden maar dat is Google vooral gelukt door een flink kleinere accu toe te passen: 4806 tegenover 5015 mAh eerder.

Ook de Pixel 11 Pro Fold krijgt achterop het HiLight-notificatielicht

Qua opslag geen verschillen met z'n voorganger behalve dat voor het 16/256GB instapmodel minder snel geheugen is gekozen. Pas vanaf 16/512GB krijg je het snellere Zoned UFS-geheugen, wat snellere prestaties oplevert. Prijzen starten vanaf €1999, wat wederom €100 duurder is dan vorig jaar.

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Verder nog iets?

Veel is het niet, maar er zijn een paar echte verbeteringen. Portretfoto's kunnen op de Pro-modellen nu ook op 5x zoom en de Pro Zoom reikt tot 120x. Ook sommige camerasensoren zijn anders maar nergens verschilt de resolutie. Opvallendste nieuwkomer is ondersteuning voor FeliCa, de betaalstandaard die in Japan vrijwel overal wordt gebruikt; handig voor wie daarheen reist, maar hier heb je er vrij weinig aan. De schermen worden op papier iets helderder (3600 in plaats van 3300 nits piek) maar dat verschil ga je in de praktijk niet zien.

Het Europese energielabel maakt het beeld af: alle aangekondigde toestellen scoren een B, en Google belooft 1000 laadcycli voordat de accucapaciteit naar 80 procent zakt. Ter vergelijking: Samsung verlaagde die belofte bij de Galaxy S26-serie ook al, van 2000 naar 1200 cycli, maar Google duikt daar met 1000 nog onder.

Ramageddon

We kunnen het niet mooier maken dan het is, maar de Pixel 11-serie is duidelijk slachtoffer van Ramageddon. Of beter gezegd wij, als consument. Google heeft jarenlang goed verdiend aan ons en is duidelijk niet bereid die sterk gestegen kosten voor geheugenchips tijdelijk voor eigen rekening te nemen. Hoe goed Google verdient? Moederbedrijf Alphabet hield afgelopen kwartaal aan 119,8 miljard dollar omzet ruim 40 miljard dollar operationele winst over. Ook op de extra's wordt beknibbeld: kopers krijgen er nog maar 6 maanden gratis Google AI Pro-toegang bij, de helft van wat Pixel 10-kopers kregen.

Toch hoeft dat niet slecht nieuws te zijn, want de Pixel 10-serie is nog steeds verkrijgbaar en inmiddels flink in prijs gezakt. Bovendien komen ze met grotere accu's, en met nagenoeg dezelfde specificaties. Pixel-telefoons voelden altijd al snel en vloeiend aan, waardoor we vermoeden dat maar weinigen het snelheidsverschil van de Tensor G6 zullen merken. Doe er je voordeel mee.

De Pixel 11-serie kan vanaf vandaag besteld worden en wordt 20 augustus verwacht. De Pixel 11 komt in de kleuren Pistachio (groen), Hibiscus (roze), Frost (lichtblauw) en Obsidian (zwart); de Pro en Pro XL in Canyon (roze), Olive (groen), Fog (lichtblauw/groen) en een volledig mat Obsidian, en de Pro Fold alleen in olijfgroen met goudkleurig frame of obsidiaanzwart.