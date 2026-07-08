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NieuweMobiel.NL

Google: Pixel 11-serie komt 12 augustus

Geruchten

Google heeft een uitnodiging verstuurd voor woensdag 12 augustus waar het de nieuwe generatie Pixel-devices zal presenteren. Het gaat om de Pixel 11-serie, die daarmee een week eerder uitkomt dan vorig jaar.

In het kort

  • Google presenteert de Pixel 11-serie op woensdag 12 augustus in New York
  • De line-up bestaat uit vier modellen: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL en 11 Pro Fold
  • Toestellen worden naar verwachting €100 duurder, maar starten nu met 256GB opslag

Het Made By Google-evenement start om 18:00 lokale tijd in New York City. Vanwege het tijdsverschil is het dan al 13 augustus bij ons. Naast de Pixel 11 worden de Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en de Pixel 11 Pro Fold verwacht. De eerste details over de Pixel 11-serie bereikten ons al in januari 2025.

Goudkleurige uitnodiging van Google met het silhouet van de Pixel 11-cameramodule op een donkere achtergrond
De uitnodiging toont de opvallende bronzen tint en de verhoogde camera-strip van de aankomende Pixel 11-serie

Onlangs ging het gerucht de ronde dat Google de vanafprijs van de serie met €100 gaat verhogen. Google dwingt consumenten daarmee effectief tot een upsell: het betaalbare 128GB-instapmodel verdwijnt en maakt plaats voor een 256GB-variant. Ook Google worstelt met stijgende prijzen van geheugenchips en kijkt naar manieren om dit door te berekenen naar consumenten.

Forse prijsstijging van €100 schrapt goedkoop instapmodel

De vanafprijs van de Pixel 11 ligt dan op €999, voor de Pixel 11 Pro op €1199, de Pixel 11 Pro XL start vanaf €1399 en voor de Pixel 11 Pro Fold moet €1999 betaald worden. Dat is precies €100 meer dan de vorige generatie, al boden die instapmodellen 128GB opslaggeheugen.

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Op de uitnodiging zien we de contouren van een goudkleurige, haast bruine versie. Ook de Pixel 10 Pro had een gouden frame maar de achterkant was groen. Volgens geruchten verschijnt de Pixel 11 in Midnight Haze (zwart), Light Sterling (grijs), Fuchsia (roze) en Moss (groen). De Pro-serie wordt verwacht in Midnight Haze (zwart), Light Fog (wit), Dune (lichtroze) en Pine (groen).

Als eerste de Google Pixel 11 Pro hebben?

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Verwachte Pixel 11-specificaties

Qua design worden er nauwelijks verschillen verwacht. Zo is het kenmerkende camera-eiland met ronde hoeken nog altijd aanwezig. Wel beschikt de Pixel 11-serie mogelijk over een andere 5G-modem wat de batterijduur moet verbeteren en verdwijnt de temperatuursensor die we eerder op de Pro-modellen zagen. Rouwig hoeven we daar niet om te zijn; vele reviewers omschreven de sensor als een gimmick.

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Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
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