Samsung Galaxy Z Fold 8, Ultra en Flip 8: naamtruc verhult hogere prijs

Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked zijn nieuwste generatie foldables gepresenteerd. Er is dit jaar een formaat bijgekomen dat breder is dan je gewend bent. De Fold 8 krijgt daarnaast gezelschap van de Fold 8 Ultra, die qua vormgeving de werkelijke opvolger van de Fold 7 is, en dan is daar natuurlijk nog de Flip 8. En die nieuwe naamindeling? Die is minder onschuldig dan hij lijkt, daarover verderop meer.

In het kort Samsung kondigt drie foldables aan: de Galaxy Z Fold 8, de Fold 8 Ultra (vanaf 2199 euro) en de Flip 8

De Galaxy Z Fold 8 krijgt een breder 16:10-coverscherm, verliest de telecamera en start bij 1999 euro

De Galaxy Z Flip 8 is vrijwel gelijk aan de Flip 7, maar wordt 100 euro duurder en start bij 1299 euro

Het opvallendst van het trio is de Galaxy Z Fold 8. Die naam is meteen al interessant want het is een totaal andere vormgeving dan die van de Fold 7. Alsof Samsung wil zeggen dat dit vanaf nu de standaard Fold is. Het bredere 16:10-coverscherm is ideaal om Instagram-content op te bekijken, die van nature wat vierkanter is.

Opengeklapt ontstaat een breder 4:3-scherm, prettiger om video op te bekijken. Hierin verschilt het toestel met z'n voorganger waar de aspectratio met 4:3,6 wat vierkanter was. Door nu beide vormgevingen aan te bieden hoopt Samsung meer klanten warm te maken voor foldables, en het hoopt Apple voor te zijn, dat volgens geruchten in het najaar met een foldable met een soortgelijke vormgeving komt.

Fold 8: camera minder voor minder hoge prijs

De Samsung Galaxy Z Fold 8 komt achterop met een camera minder. Samsung schrapt de telephoto-camera waarmee optisch ingezoomd kan worden. Inzoomen is wel mogelijk door 2x digitaal in te zoomen op de hoofdcamera. Samsung belooft dankzij de Adaptive Pixel-sensor dezelfde kwaliteit als optisch inzoomen.

Achterop zit naast de 50MP-hoofdcamera ook een 50MP-ultragroothoek en een enkele LED-flitser. Binnenin het hoofdscherm tref je een 10MP-selfiecamera aan in een schermgat, dus niet onzichtbaar achter het scherm, en buitenop zit eveneens een 10MP-selfiecamera. Het geheel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite Gen 5 en de batterij van 4800 mAh is groot genoeg om 26 uur lang video af te spelen, aldus de claim van Samsung.

Verwacht de Samsung Galaxy Z Fold 8 in de kleuren Lavender (paars), Cream (wit), Graphite (zwart/grijs) en Pistachio (groen). Die laatste kleur verkoopt Samsung exclusief op zijn eigen website. Prijzen beginnen bij €1999.

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Fold 8 Ultra

Wie echter de spirituele opvolger van de Fold 7 wil komt uit bij de Fold 8 Ultra. Deze heeft de bekende bookstyle-aspectratio met een smal scherm ingeklapt en een vierkant canvas uitgevouwen. Ideaal voor wie vooral productief wil zijn.

De Ultra-toevoeging is wat misleidend want de verschillen die er zijn, zijn upgrades die we ieder jaar zagen. Zo heeft het toestel een platter scherm wanneer het is uitgevouwen dankzij een titanium substraat. Met 4,1 millimeter opengeklapt en 215 gram is dit bovendien de dunste Fold tot nu toe. De batterijcapaciteit is verhoogd naar 5000 mAh, opladen kan nu met 45W en de ultra-groothoekcamera heeft een upgrade gekregen: van 12 naar 50MP.

Beide nieuwe Folds stappen bovendien voor het eerst over op een silicium-koolstofbatterij. Een goede ontwikkeling, al blijft de capaciteit mager vergeleken met concurrenten die inmiddels 7000 mAh in hun foldables stoppen. Pen-ondersteuning is er nog altijd niet en er is geen telephoto verder dan 3x zoom.

Verwacht ook hier de kleuren paars (Violet Shadow), wit (Cream) en zwart (Graphite) waarbij Samsung zelf de kleur groen (Green Shadow) exclusief verkoopt.

Als eerste de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Flip 8

En natuurlijk is daar ook wederom een nieuwe clamshell-foldable in de vorm van de Flip 8. Wie naar de specificaties kijkt merkt dat de inspiratie bij Samsung duidelijk op is. Het toestel lijkt niet alleen sterk op de Flip 7, de specs zijn ook nagenoeg gelijk.

Eerlijk is eerlijk: met 6,1 millimeter en 180 gram is dit wel de dunste en lichtste Flip ooit, al scheelt het met de Flip 7 (6,5 millimeter, 188 gram) maar weinig. Het grootste verschil is de processor. Samsung past nu een Exynos 2600 toe die we eerder in de Galaxy S26 zagen.

Flip 8: nieuwe chip, nieuwe kleur, hogere prijs

Overige zaken blijven ongewijzigd, waaronder het 6,9 en 4,1 inch schermformaat, de 50+12MP-camerasetup en de batterij van 4300 mAh. Wel komen er wat nieuwe kleuren uit waaronder Pink. Het meest voelbare verschil zit in de prijzen. Samsung durft voor deze minimale inspanning maar liefst €1299 te vragen voor het model met 256GB (€100 meer dan vorig jaar) en €1499 voor 512GB aan opslag (€180 meer dan vorig jaar).

Als eerste de Samsung Galaxy Z Flip 8 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Psychologische prijsverhogingen

De olifant in de kamer: de hogere vanaf-prijzen, die Samsung slim verwerkt heeft. Door de Fold 8 iets eenvoudiger uit te voeren dan de Fold 7 destijds, zakt de prijs onder de psychologische 2000-eurogrens. Prijzen voor een geheugenuitbreiding stijgen echter al snel, tot €2199 voor het model met 512GB en zelfs €2599 voor 1TB aan opslag.

Door de werkelijke opvolger van de Fold 7 de naam Ultra mee te geven hoopt Samsung dat je daar gevoelsmatig ook meer voor wilt neerleggen. Prijzen stijgen met €100 voor het instapmodel met 256GB opslag en met €280 voor de versie met 1TB.

Dit alles heeft te maken met het tekort aan geheugenchips vanwege de AI-boom. Ironisch genoeg is het juist Samsung dat sterk profiteert van deze stijgende vraag naar dergelijke chips, omdat Samsung die ook zelf maakt. De operationele winst over het tweede kwartaal was volgens de voorlopige cijfers ruwweg 19 keer zo hoog als een jaar eerder. Die extra winst gebruikt Samsung helaas niet om de prijzen gelijk te houden, maar komt vooral de aandeelhouders ten goede.

Alle drie de toestellen zijn vanaf vandaag, 22 juli, te pre-orderen. Als doekje voor het bloeden krijgen kopers van de nieuwe Z-serie zes maanden Google AI Pro cadeau, inclusief 5TB aan cloudopslag (ter waarde van €21,99 per maand). Leuk meegenomen, al compenseert een tijdelijk abonnement natuurlijk geen blijvende prijsverhoging.