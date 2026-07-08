Megalek: Renders tonen Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra), Flip 8, Watch 9 en Watch Ultra 2

AndroidHeadlines heeft de persrenders bemachtigd van vijf Galaxy-devices die Samsung op 22 juli aankondigt. Het gaat om drie foldables - de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 - en twee smartwatches: de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2.

In het kort Formaatwijziging : De Galaxy Z Fold 8 breekt met de boekvorm en krijgt een bredere paspoort-verhouding

Camera-downgrade : Het standaard Fold 8-model levert een camera in; voor een derde lens is een upgrade naar de Fold 8 Ultra vereist

Stagnerend design: De Galaxy Z Flip 8 en Watch Ultra 2 tonen optisch nagenoeg geen innovatie ten opzichte van hun voorgangers

Met de splitsing van de Galaxy Fold 8 in een breder model en een Ultra-model beloofde het al een druk evenement te worden met veel productaankondigingen. Maar naast foldables worden ook smartwatches verwacht en misschien ook nog wel draadloze oordopjes.

Galaxy Z Fold 8 renders

We trappen af met de Fold 8 die vanwege z'n brede vormgeving extra opvalt. Waar de Fold 7 nog meer de aspect-ratio van een boek had, heeft de Fold 8 die van een paspoort. Hierdoor heb je opengevouwen een breedbeeld dat ideaal is om video's op te bekijken. Het toestel wordt naast wit in het zwart en paars verwacht.

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Achterop zien we twee camera's, één minder dan de Fold 7 nu heeft. Wie per se een derde camera nodig heeft of wie liever dezelfde vormgeving wil is er nu de Fold 8 Ultra. We zien op de foto's niet meteen terug waarom dit toestel Ultra heet, de gelijkenis met vorig jaar is namelijk groot. Verwacht het toestel in drie kleuren: wit, grijs en paars.

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Dan is daar nog de Flip 8 met z'n traditionele clamshell-vormgeving die je verticaal openklapt. Ook hier zien we naast nieuwe kleuren geen optische verschillen met z'n voorganger. Verwacht de Flip 8 in Cream (wit), Graphite (zwart/grijs) en Pink (roze).

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Wat nog ontbreekt in dit lijstje is een FE-model. Samsung bracht deze in 2025 nog naast de Flip en Fold uit. Het model werd gezien als voordeliger foldable maar deed het met z'n startprijs van €999 niet goed tegenover de betere Flip 7.

Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 renders

AndroidHeadlines wist ook renders te bemachtigen van de aankomende smartwatches: de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. De Watch 9 wordt in twee formaten verwacht, 40 en 44mm, en in drie kleuren: Cream (wit), Graphite (zwart/grijs) en in het groen.

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De Watch Ultra 2 verwachten we in het grijs en zilver en komt in slechts één formaat: 47mm. Samsung sleutelt ook hier nauwelijks aan het design. Zo blijft het squircle design van de Watch 8 behouden en hoeft ook de Watch Ultra 2 niet op grootse veranderingen te rekenen.

Samsungs Galaxy Unpacked start 22 juli om 15:00 Nederlandse tijd en vindt dit jaar plaats in Londen. Naast de hier genoemde producten bestaat er een mogelijkheid dat we ook te horen krijgen over nieuwe oordopjes. Of Samsung daarnaast nog een One More Thing-verrassing in petto heeft moet nog blijken.

Bron: 1, 2, 3, 4