Samsung bevestigt Galaxy Unpacked-evenement op 22 juli

Samsung heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement op woensdag 22 juli 2026. Tijdens deze Galaxy Unpacked worden nieuwe Galaxy Z-telefoons verwacht en mogelijk ook nieuwe slimme horloges en draadloze oordopjes.

In het kort Datum & locatie : Samsung houdt op woensdag 22 juli 2026 om 15:00 uur (CEST) een Galaxy Unpacked-evenement in Londen

Verwachte hardware : Lancering van de Galaxy Z Fold 8 (mogelijk een 'Ultra'-variant), Z Flip 8, Galaxy Watch 9 en nieuwe 'Galaxy Able'-oordopjes

Belangrijkste wijziging: De Fold 8 krijgt vermoedelijk een bredere schermverhouding, waarmee Samsung probeert Apple te snel af te zijn

Het evenement wordt gehouden in Londen en start om 15:00 Midden-Europese Tijd. Wie het evenement wil zien, hoeft niet naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen: de livestream is direct te volgen via YouTube en Samsungs eigen website. Op de uitnodiging, waarop we een toegangskaartje zien, staat in het Engels geschreven "een nieuwe vorm ontvouwt zich".

Dit is mogelijk een verwijzing naar de nieuwe vormgeving van de Fold 8 die breder wordt dan z'n voorganger. De spirituele opvolger van de Fold 7 zal dan geïntroduceerd worden als de Fold 8 Ultra. Onduidelijk is nog waar dit toestel z'n Ultra-toevoeging aan verdient. Het terugbrengen van S Pen-ondersteuning en een platter scherm zijn goede kandidaten.

Naast foldables ook wearables verwacht

Daarnaast verwachten we ook de Flip 8 tijdens dit event, alsmede enkele nieuwe smartwatches en draadloze oordopjes. Mogelijk gaat het om de Galaxy Watch 9 en de Galaxy Able. Die laatste is een nieuw type draadloos oordopje dat als een clip om het oor gedragen kan worden, net als de Huawei FreeClip 2.

Er gaan ook berichten dat Samsung de Galaxy Watch Ultra 2 wil aankondigen, maar daarvoor vonden wij geen bewijs. Samsung zal in aanloop naar het evenent teaser vrijgeven die ons mogelijk meer vertellen over welke producten wel en welke niet aangekondigd zullen worden.

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