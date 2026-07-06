Samsung stuurt teaser-mailing over toekomst Galaxy Z-serie

Samsung heeft zojuist een opvallende mailing verstuurd naar tal van media waarin het stilstaat bij zeven jaar Galaxy Z innovatie. De vraag rijst: vanwaar deze mail en waarom nu? Wij hebben wel een idee.

In het kort Samsung blikt in een persbericht terug op zeven jaar Galaxy Z-ontwikkelingen, voorafgaand aan een nieuwe productlancering

Volgens geruchten uit de leveringsketen introduceert de fabrikant in juli drie nieuwe foldables: de Galaxy Z Flip 8, Fold 8 en Fold 8 Ultra

De nieuwe Fold-modellen krijgen naar verwachting een breder scherm, wat directe gevolgen heeft voor het gewicht, de ergonomie en de accuduur

In de mail staat Samsung stil bij zeven jaar innovatie. Van de hergeboorte van de clamshell, het toepassen van echt glas (UTG) en het IPX8-waterdicht maken van de foldables. We zijn sinds de introductie van de Galaxy Fold in 2019 van ver gekomen.

De nieuwsbrief van Samsung toont historische mijlpalen van de Galaxy Z-serie, maar geeft geen concrete technische specificaties over aankomende modellen

Maar Samsung is duidelijk nog niet klaar, al zegt het dat niet met zoveel woorden. Samsung sluit haar mailing namelijk af met de volgende woorden, zonder daarbij in detail te treden over nieuwe modellen en diens functies en specificaties.

Met de zomer van 2026 in aantocht neemt de verwachting rond de volgende Samsung Galaxy-innovatie verder toe. Trouw aan onze traditie blijven we de lat hoger leggen met nieuwe doorbraken in vouwbare technologie en vernieuwende ontwerpen. Net zoals we dat de afgelopen zeven jaar steeds hebben gedaan.

Flip 8 en Fold 8-serie

Waar Samsung op doelt is ons wel duidelijk. Al maanden gonst het van de geruchten over drie modellen: de Galaxy Z Flip 8, de Fold 8 en de Fold 8 Ultra. Het nieuws is niet dat er een Ultra-model bijkomt, het nieuws is dat de Fold een breder scherm krijgt.

Deze bredere foldable wordt het standaardmodel uit de Fold8-serie met iets eenvoudigere specificaties maar een andere vormgeving. Hopelijk weet Samsung de prijs wat te verlagen zodat hij tussen de Flip en Fold terecht komt. De ware opvolger van de Fold 7 wordt dan de Fold 8 Ultra al is op dit moment nog onduidelijk of die naam symbolisch is of dat het toestel ook uitgebreider is.

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Er klinkt in de wandelgangen ook al een mogelijke introductiedatum: 22 juli. Als het Samsung lukt om op die datum zijn eerstvolgende Galaxy Unpacked te houden dan is het Apple ruimschoots voor met de verwachte introductie van de opvouwbare iPhone Ultra die eveneens met een breed scherm uitkomt.