Nothing presenteert instap Phone (4b) met lagere vanafprijs

Het Britse Nothing heeft vandaag de Nothing Phone (4b) gepresenteerd. Het toestel is eenvoudiger dan de 4a die eerder dit jaar uitkwam, maar komt nog steeds met de karakteristieke Glyph-verlichting achterop.

In het kort Scherpere instapprijs : Verkrijgbaar als pre-order voor € 329; de officiële levering start 17 juli

Hardware en specificaties : Draait op een Snapdragon 6 Gen 4 met 8 GB werkgeheugen en een 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie

Beperkte opslagruimte in Benelux: Teleurstellend genoeg verschijnt de ruimere 256GB-variant niet in de Benelux; consumenten zitten hier vast aan 128 GB niet-uitbreidbare opslag

Met de introductie van de Phone (4b) breidt Nothing de Phone 4-serie uit, die al bestond uit de Phone (4a) en (4a) Pro. Deze 4b is duidelijk het eenvoudigst van het trio, met tevens de laagste vanafprijs. Nothing geeft het toestel een preorderprijs van €329. Exemplaren worden 17 juli verzonden.

Nothing Phone (4b) komt naast in het wit en blauw ook uit in het zwart

Voor dat bedrag krijg je een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Iets waar ook de 4a over beschikt. Wat ontbreekt is een telephoto-camera om mee in te zoomen. Wel is er een ultragroothoek-camera met een brede 120° kijkhoek. Nothing noemt nog nergens de resolutie van de sensor dus het is afwachten of het om dezelfde 8MP camera gaat als bij de 4a.

Handige Glyph Bar

De unibody behuizing is verkrijgbaar in blauw, wit en zwart en komt met dezelfde Glyph Bar als de Nothing Phone 4a achterop. Deze strip bestaat uit vier witte en één rode LED-lamp waarmee je informatie krijgt over bijvoorbeeld timers of wie je belt. Het idee is dat je hierdoor minder vaak je toestel hoeft te ontgrendelen.

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Nothing rust de Phone 4b uit met een Snapdragon 6 Gen 4-processor die we eerder al in de Honor Magic8 Lite aantroffen. Nothing combineert de chip met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag. In India is nog een versie met 256GB beschikbaar maar die komt hier niet uit. Het toestel komt met Android 16 + Nothing OS 4.1 uit de doos en ontvangt drie jaar aan OS-updates en zes jaar aan beveiligingsupdates.