Xiaomi 18 Pro komt 23 september: privacyscherm, 200MP-zoom en 8500 mAh

In China wordt op woensdag 23 september 2026 de Xiaomi 18 Pro-serie verwacht. De 18 Pro en 18 Pro Max krijgen wederom een scherm op de achterkant dat ditmaal nog nuttiger is dan voorheen. Maar zijn ze straks ook hier verkrijgbaar?

In het kort Aankondiging : Xiaomi presenteert de 18 Pro en 18 Pro Max op woensdag 23 september in China, om 13:00 uur Nederlandse tijd

Bevestigd : 7000 en 8500 mAh Si-C-accu's, twee 200MP Leica-camera's, een privacyscherm en een 2nm-chip waarvan de naam nog niet bekend is

Europa : geen internationale versie aangekondigd; de 17 Pro kwam hier alleen als import en de 18 Ultra komt er naar alle waarschijnlijkheid niet

Xiaomi liet op social media weten dat de Xiaomi 18 Pro en de Xiaomi 18 Pro Max eraan komen. Het liet ook al beeldmateriaal zien, waaronder van de achterkant waar weer een gigantisch scherm te vinden is. En vanwege de vele screenshots krijgen we een goed beeld van de nieuwe functionaliteit ervan.

Xiaomi laat de 18 Pro al in wit en blauw zien, met opnieuw een scherm in het cameraplateau

Wat het scherm achterop straks kan

Zo zien we een screensaver, een viewfinder zodat je de hoofdcamera ook als selfiecamera kunt gebruiken en een scherm waarop je het aantal glazen dat je overdag gedronken hebt kunt bijhouden. Ook zien we een afbeelding met daarop een elektrische auto met wat basisinformatie zoals het batterijniveau. Android Auto is dat waarschijnlijk niet, want modellen voor de Chinese markt ondersteunen dat doorgaans niet. Xiaomi bouwt ook zelf auto's, dus vermoedelijk kijk je hier naar de koppeling met Xiaomi's eigen auto's.

Qua uiterlijk verschilt de nog aan te kondigen 18 Pro niet veel van de 17 Pro die vorig jaar nog zoveel opzien baarde. De achterkant lijkt nagenoeg hetzelfde. Dat betekent een rechthoekig cameraplateau met links twee camerasensoren boven elkaar, en daarnaast het scherm. De Xiaomi 17 Pro kwam officieel niet in Europa uit maar was hier wel als import verkrijgbaar.

De widgets voor het scherm achterop, straks ook zelf te maken via AI

Privacyscherm, 8500 mAh en een 2nm-chip: dit is al bevestigd

Xiaomi belooft dat het scherm achterop veelzijdiger is geworden doordat je via AI zelf apps kunt bedenken en maken. Het scherm voorop krijgt een vergelijkbaar privacyscherm als we eerder zagen bij de Samsung Galaxy S26 Ultra. Het is voor zover wij weten voor het eerst dat een fabrikant anders dan Samsung dit naar een mobiele telefoon brengt.

Voorkom ongewenst meekijken met het privacyscherm op de Xiaomi 18 Pro

Xiaomi bevestigde zelf al dat de Xiaomi 18 Pro uitkomt met een 7000 mAh grote batterij, terwijl de Xiaomi 18 Pro Max een nog grotere batterij van 8500 mAh heeft. Weliswaar groot, maar niet boven de 10.000 mAh-grens die sommige andere Chinese fabrikanten momenteel al passeren. Over de processor is Xiaomi minder scheutig: het spreekt alleen van een chip op 2nm. Geekbench-resultaten wijzen op een nieuwe Snapdragon 8 Elite van Qualcomm, maar zolang Xiaomi de naam niet noemt houden we een slag om de arm. Dit is wat Xiaomi tot nu toe zelf bevestigde:

Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Batterij 7000 mAh, Si-C (32% silicium) 8500 mAh, Si-C (32% silicium) Processor 2nm-chip, naam nog niet bekend 2nm-chip, naam nog niet bekend Camera's Leica, 200MP hoofdcamera en 200MP periscoop-telelens Leica, 200MP hoofdcamera en 200MP periscoop-telelens Scherm Nieuw M11-paneel, 4000 nits, privacyscherm, randen van 0,99 mm Nieuw M11-paneel, 4000 nits, privacyscherm, randen van 0,99 mm Scherm achterop Ja, met zelf te maken AI-apps Ja, met zelf te maken AI-apps Kleuren Zwart, blauw, wit Zwart, blauw, wit Aankondiging 23 september, 13:00 uur Nederlandse tijd 23 september, 13:00 uur Nederlandse tijd

Prijzen noemt Xiaomi nog niet. De 17 Pro startte vorig jaar in China op 4999 yuan, destijds omgerekend zo'n €600, en de 17 Pro Max op 5999 yuan. Via import betaalde je hier €757 en €847. Met de gestegen prijzen van geheugenchips houden we eerder rekening met meer dan met minder. Wie dat te veel vindt: de Xiaomi 17 Pro zakt als import in prijs, en de Xiaomi 17 Ultra is hier gewoon officieel te koop.

Komt de Xiaomi 18 Pro naar Nederland?

Xiaomi noemt voorlopig alleen China. De 17 Pro kwam hier nooit officieel uit, en wachten op een 18 Ultra is zinloos: die komt er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet. Daarmee is de vraag welk topmodel Europa dit jaar überhaupt krijgt: alleen de gewone Xiaomi 18, of dit keer wél de Pro/Pro Max?

Wie niet wil wachten, importeert er een. Aanbieders als TradingShenzhen, Wonda Mobile, GizTop en BlueDiode kopen het toestel in China voor je en sturen het op. Houd wel rekening met 21% BTW plus inklaringskosten, garantie zonder Nederlands consumentenrecht en Chinese software. Nederlands als systeemtaal regel je met de app SetEdit; Android Auto en Wear OS werken niet. Alle details staan in onze how-to over het importeren van de Xiaomi 17 Pro. Houd de beschikbaarheid hier in de gaten door je in te schrijven voor onze eenmalige reminder-dienst.

Als eerste de Xiaomi 18 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct

Als eerste de Xiaomi 18 Pro Max hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct