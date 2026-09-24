Xiaomi 18 Pro (Max) officieel: naar Europa, maar met kleinere accu

Xiaomi heeft de Xiaomi 18 Pro en Xiaomi 18 Pro Max aangekondigd, opnieuw met een groot scherm achterop. Anders dan bij de 17 Pro heeft Xiaomi nu ook een lancering buiten China toegezegd. Je kunt de toestellen dan gewoon hier kopen met garantie, zonder ingewikkeld importproces. Daar lijkt wel iets tegenover te staan: de Europese versie krijgt vermoedelijk een kleinere accu.

In het kort Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max aangekondigd in China, vanaf CNY 5999 en CNY 6999

Xiaomi belooft een wereldwijde lancering dit jaar, maar de Europese versie krijgt volgens een leaker een kleinere accu

Een privacyscherm dat meekijkers automatisch afschermt en een achterscherm met zelfgemaakte AI-apps

Voorlopig zijn de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max alleen in China te koop. Tijdens de Snapdragon Summit liet Xiaomi wel weten dat de wereldwijde lancering nog dit jaar volgt.

De Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max hebben beide een tweede scherm tussen de camera's

In de 18 Pro zit de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 6, terwijl de grotere 18 Pro Max de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 krijgt. Beide toestellen hebben een 200MP-hoofdcamera en een telephotocamera met periscooplens (3,2x zoom) die eveneens 200MP haalt. De groothoekcamera blijft op 50MP.

Achterscherm krijgt eigen AI-apps

Het scherm achterop (het Magic Back Screen) keert terug tussen de camera's en meet 2,7 inch op de 18 Pro en 2,9 inch op de 18 Pro Max. Nieuw is dat je er met Xiaomi's AI-assistent zelf mini-apps voor maakt. Ook timers en herinneringen kun je erop zetten.

Privacyscherm dat zelf meekijkers herkent

Niet alleen de achterkant trekt blikken, ook het scherm voorop is vernieuwd. Dat is juist bedoeld om nieuwsgierige blikken af te wenden: de 18 Pro en 18 Pro Max krijgen een privacyscherm, net als de Galaxy S26 Ultra van Samsung. Dat kan de kijkhoek van het hele display of van delen ervan verkleinen. Wie van opzij probeert mee te kijken, ziet alleen zwart. Het verschil met Samsung: Xiaomi schakelt de functie automatisch in zodra de voorcamera een meekijker ziet, of wanneer je op een drukke plek bent.

Het privacyscherm voorop de Xiaomi 18 Pro herkent zelf ongewenste meekijkers

Xiaomi 18 Pro in Europa: kleinere accu, prijs nog onbekend

In China kosten de toestellen vanaf CNY 5999 (omgerekend ruwweg 720 euro) voor de 18 Pro en CNY 6999 (ruwweg 840 euro) voor de 18 Pro Max. De versie die later naar Europa komt, is niet helemaal dezelfde. Volgens @kacskrz op X krijgt die een kleinere accu: 6000 in plaats van 7000 mAh bij de 18 Pro en 7050 in plaats van 8500 mAh bij de 18 Pro Max.

De Xiaomi 18 Pro komt in vijf kleuren, met als opvaller een transparant rode Special Edition

Minder accu voor hetzelfde geld zou een slechte ruil zijn. En kijken we naar de vorige generatie, dan is de kans klein dat de Europese prijs lager uitvalt: de Xiaomi 17 Ultra kostte in China vanaf CNY 6999, in Europa werd dat 1499 euro. Wie de grootste accu wil, kan de Chinese versie importeren, al lever je dan in op garantie en komen er invoerkosten bij.

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