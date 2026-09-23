Motorola tekent voor extreem met de Signature 27, maar zwijgt over de prijs

Lenovo heeft zoals aangekondigd de Motorola Signature 27 op 22 september tijdens de Snapdragon Summit onthuld, als een van de eerste telefoons met Qualcomms nieuwe topchip. Waar de eerste Signature van januari het nog met een stapje lagere chip moest doen, gaat de opvolger voluit voor snelheid. Wat dat de koper gaat kosten, houdt Motorola nog even voor zich.

In het kort Topchip : De Motorola Signature 27 is een van de eerste telefoons met de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Camera en geluid : 50MP-hoofdcamera met Sony LYTIA 910-sensor, 200MP-periscooptelecamera en geluid van Bang & Olufsen

Prijs onbekend : Motorola noemt nog geen prijs, in Europa verwachten we hem in november of later

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: wat maakt hem Extreme?

De Signature 27 is een high-end vlaggenschip, zo lezen we uit de specsheet. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Qualcomm onthulde die chip op 22 september samen met de Snapdragon 8 Elite Gen 6 tijdens zijn Snapdragon Summit. De Extreme kan zwaardere AI-taken lokaal uitvoeren en zet AI ook in om de graphics tijdens het gamen te verbeteren. Dat is een flinke stap ten opzichte van de eerste Motorola Signature, die het met de Snapdragon 8 Gen 5 moest doen. Om al die kracht koel te houden, is de vapor chamber (de koelkamer die warmte van de chip afvoert) volgens Motorola 40 procent groter dan bij de vorige generatie.

Het camera-eiland telt vier lenzen, maar Motorola maakte er pas twee bekend

200MP-telelens en geluid van Bang & Olufsen

De Signature 27 heeft vier camera's achterop, maar Motorola maakte er pas twee van bekend: een 50MP-hoofdcamera met de Sony LYTIA 910-sensor en een 200MP-telecamera met periscooplens om mee in te zoomen. Wat de andere twee camera's doen, vertelde Motorola nog niet. Hetzelfde geldt voor het scherm, de accu en de laadsnelheid. Voor het geluid werkt Motorola samen met Bang & Olufsen, waarmee het onlangs een meerjarige overeenkomst sloot. De Signature 27 is volgens het persbericht de eerste Motorola met 'Audio by B&O'.

De geweven achterkant moet de Signature 27 onderscheiden van de glazen concurrentie

De achterkant van de Signature 27 oogt en voelt premium door de Pantone-kleuren en een geweven of stofachtige afwerking. Moederbedrijf Lenovo belooft zeven jaar OS- en beveiligingsupdates, waarmee het Google, de uitgever van Android, evenaart.

Prijs en beschikbaarheid: nog even raden

Motorola verwacht de Signature 27 nog dit jaar wereldwijd in de winkel. Dat is een vrij ruwe schatting als je het ons vraagt. Voor Nederland en de rest van Europa rekenen we op november of later. Mogelijk heeft Motorola die tijd nodig om na te denken over de prijs: die weten we namelijk nog niet.

Een eerste indicatie geeft de gewone Motorola Signature. Die kostte bij de lancering in januari €999, en in Finland verhoogde Motorola de prijs later zelfs naar €1300. Inmiddels is hij al vanaf €804 te koop. Met een snellere chip, een grotere koeling en B&O-geluid verwachten we dat de Signature 27 duurder wordt dan de €999 van zijn voorganger. Wie niet per se de allersnelste chip nodig heeft, kan dus nu al voor de eerste Signature kiezen.

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