Oppo Find X10 Pro Max officieel: drie keer 200 megapixel is overkill, maar niet overal

Oppo heeft vandaag in China de Find X10 Pro Max gepresenteerd, samen met de gewone Find X10 en de Find X10 E. Het topmodel heeft drie camera's van elk 200 megapixel: hoofdcamera, ultragroothoek én telelens. Oppo heeft bevestigd dat de serie ook buiten China verschijnt, maar een datum en prijs voor Nederland zijn er nog niet. Tijd dus voor de vraag die bij zo'n specblad hoort: heb je daar als koper eigenlijk iets aan?

In het kort Officieel : Oppo presenteerde de Find X10 Pro Max vandaag in China, met drie camera's van 200 megapixel, een accu van 8000 mAh en IP69

Camera : De 200MP-telelens maakt bij goed licht scherpe zoom tot 12x mogelijk, de 200MP-ultragroothoek voegt weinig toe

Nederland : Oppo bevestigt een wereldwijde lancering, maar datum en prijs voor Nederland zijn nog niet bekend

Kort gezegd: bij de telelens wel, bij de ultragroothoek nauwelijks. Drie keer 200 megapixel is vooral een getal dat goed staat op de doos. Maar het toestel eromheen is interessant genoeg om er even voor te gaan zitten.

Je fotografeert niet met 200 megapixel

Om te beginnen: een foto van 200 megapixel maak je met deze telefoon zelden. Standaard voegt de sensor telkens zestien pixels samen tot één grote, zodat er een foto van 12,5 megapixel uitrolt. Dat heet pixel binning en het is geen truc van Oppo: vrijwel iedere telefoon met een sensor met veel megapixels werkt zo. Het samenvoegen is nodig, omdat de losse pixels op zo'n sensor piepklein zijn en in hun eentje weinig licht vangen.

Keuzestress bij het schieten van foto's met de Oppo Find X10 Pro Max: welke van de drie 200MP-camera's ga je gebruiken?

Precies daar zit de zwakte van dit ontwerp. De hoofdcamera heeft een sensor van 1/1,3 inch, de ultragroothoek en de telelens moeten het met 1/1,56 inch doen. Dat zijn geen grote sensoren voor een topmodel, en er 200 miljoen pixels op proppen maakt ze niet lichtgevoeliger. Bij daglicht levert het volle pixelaantal wat extra detail op als je de speciale 200MP-stand aanzet, bij schemer merk je er weinig van en krijg je vooral grotere bestanden.

De ultragroothoek: de meest overbodige 200 megapixel

Juist bij de ultragroothoek is het nut het kleinst. Met een beeldhoek van 124 graden leg je hele straten en kamers vast, maar je zoomt er zelden op in. Daarnaast zijn ultragroothoeklenzen aan de randen zelden scherp genoeg om al die pixels echt te benutten. Een sensor van 50 megapixel, zoals op de gewone Find X10, doet hier het werk net zo goed.

De telelens: hier verdient 200 megapixel zich terug

Bij de telelens ligt dat anders, want daar kun je de pixels gebruiken om in te zoomen zonder dat het beeld uit elkaar valt. De lens heeft een vaste brandpuntsafstand van 70 millimeter, wat neerkomt op 3x optische zoom. Snijdt de camera het midden uit het beeld, dan houd je bij 6x nog 50 megapixel over en bij 12x nog 12,5 megapixel: evenveel als een gewone foto. Bij goed licht is dat zoom zonder de gebruikelijke digitale vertekeningen, en dat is een echte meerwaarde voor wie graag concerten, dieren of details van gebouwen fotografeert. Handig is ook dat de telelens tot op 10 centimeter scherpstelt, zodat hij dubbelt als macrocamera.

Nieuw is die telelens overigens niet: de Find X9 Pro van vorig jaar had er ook al een, en die ligt gewoon in de Nederlandse winkels. Wie vooral wil inzoomen, hoeft dus niet op de Pro Max te wachten.

Wel een kanttekening: ook de gewone Find X10 heeft een telelens van 200 megapixel, met 2,8x optische zoom. De grootste camerawinst krijg je dus ook bij het goedkopere broertje. Wat de Pro Max daarbovenop biedt, is een iets grotere zoomstap en die ultragroothoek van 200 megapixel die je het minst zult missen.

Wat de Find X10 Pro Max verder te bieden heeft

Buiten de camera's is de Pro Max vooral opvallend door zijn uithoudingsvermogen. De Chinese versie heeft een accu van 8000 mAh. Europese uitvoeringen krijgen bij zulke capaciteiten vaak een kleinere, maar Oppo hield de accu van de Find X9 Pro vorig jaar in Europa net zo groot als in China. Zekerheid volgt pas bij de Europese lancering. Opladen gaat bedraad met 80 watt en draadloos met 50 watt. Volgens Oppo houdt de accu na vijf jaar nog minstens 80 procent van zijn capaciteit over. Daarnaast is het toestel beschermd volgens IP66, IP68 én IP69, dus bestand tegen onderdompeling en een straal heet water onder hoge druk.

Op papier een alleskunner, maar welke van deze specs Europa haalt, is nog de vraag

Het scherm meet 6,78 inch en ververst tot 144 keer per seconde, met PWM-dimming van 3840 Hz voor wie gevoelig is voor flikkering. Onder de motorkap zit de nieuwe MediaTek Dimensity 9600 Pro, met tot 16 GB werkgeheugen en tot 1 TB opslag.

Wanneer komt de Find X10 Pro Max naar Nederland?

Dat is nog niet bekend. In China gaat het toestel op 24 september in de verkoop. Oppo heeft bevestigd dat de serie wereldwijd verschijnt, en in het Verenigd Koninkrijk staat al een pagina klaar met de melding "Coming soon". Volgens geruchten volgt de internationale presentatie eind oktober, maar Oppo zelf noemt nog geen datum. Ook de Europese prijs en de uitvoeringen die hier te koop komen zijn nog onbekend. Zodra Oppo daar duidelijkheid over geeft, lees je het op de productpagina van de Find X10 Pro Max.

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