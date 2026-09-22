CMF splitst zich af van Nothing en wordt Indiaas bedrijf

CMF, het budgetmerk van Nothing, gaat op eigen benen staan. Het merk wordt een zelfstandig bedrijf met hoofdkantoor in India, waar de Indiase fabrikant Optiemus een meerderheidsbelang van 51,1 procent neemt. Nothing blijft aandeelhouder, maar bemoeit zich niet meer met de dagelijkse leiding. Wat betekent dat voor wie een CMF Phone 2 Pro in de kast heeft liggen, en waarom doet een Brits merk zijn goedkoopste tak van de hand?

In het kort Eigen bedrijf : CMF wordt zelfstandig met hoofdkantoor in India, Optiemus Infracom neemt 51,1 procent en Nothing blijft minderheidsaandeelhouder zonder rol in de leiding

Bestaande toestellen : Wie de beloofde updates voor de CMF Phone 2 Pro straks levert is niet bevestigd, garantie blijft in Nederland bij de verkoper

Toekomst : Een CMF Phone 3 Pro komt in 2026 niet en de focus ligt op India, dus reken niet op nieuwe CMF-telefoons in Nederland

Nothing-oprichter Carl Pei maakte de stap zelf bekend en liet er geen twijfel over bestaan waar de zeggenschap komt te liggen.

CMF wordt een eigen bedrijf, in meerderheid in handen van Indiase aandeelhouders en gevestigd in India.

Het merk krijgt een eigen team en eigen ontwikkelafdeling en neemt volgens Pei Nothing OS, de technici, de leveranciersrelaties en de merkorganisatie mee. Nothing blijft aandeelhouder en partner, maar zit niet meer aan het stuur. Tot nu toe was CMF een submerk dat vanuit Londen werd aangestuurd; de CMF Phone 1 werd al in India gebouwd.

Van submerk naar Indiaas bedrijf met een enorme ambitie

De nieuwe eigenaar is Optiemus Infracom, een Indiase elektronicafabrikant die sinds vorig jaar al de telefoons van Nothing en CMF in India in elkaar zet. Nothing en Optiemus kondigden toen een gezamenlijke investering van ruim 100 miljoen dollar over drie jaar aan; die samenwerking wordt nu omgezet in een bedrijf waar ontwerp, ontwikkeling en productie op één plek zitten. De ambitie is niet bescheiden: 100 miljoen telefoons per jaar. Ter vergelijking: heel Nothing verkocht in 2024 ruim 7 miljoen apparaten, inclusief oordopjes en horloges. Pei wijst op de Indiase markt van meer dan 150 miljoen telefoons per jaar, waar CMF goed loopt. Daar ligt dus de focus, niet in Europa.

De CMF Phone 2 Pro is voorlopig de laatste die onder Nothing-bewind uitkwam

Wat merk je ervan als CMF-bezitter?

Eigenaren van een CMF-telefoon gaan een ongewisse toekomst tegemoet, want Nothing zegt niets over de consequenties van de afsplitsing. De CMF Phone 2 Pro is in Nederland gewoon via de Nothing-webshop verkocht vanaf €249, met de belofte van drie Android-versie-updates. Die belofte is gedaan door Nothing, maar de software en de technici gaan volgens Pei mee naar het nieuwe CMF. Wie de updates voor bestaande toestellen straks levert, en of het tempo hetzelfde blijft, is nog niet bevestigd. Voor garantie hoef je je in Nederland minder zorgen te maken: je rechten liggen bij de verkoper, en dat blijft de Nothing-webshop als je daar hebt gekocht.

Voor toekomstige toestellen is het beeld somberder. De CMF Phone 3 Pro komt dit jaar niet meer: medeoprichter Akis Evangelidis meldde eerder dat de gestegen geheugenprijzen het onmogelijk maken om "een telefoon te bouwen die als een echte stap vooruit voelt voor een prijs die past bij CMF". Een merk dat zich volledig op India richt, heeft bovendien weinig reden om een toestel voor de Europese markt te certificeren. We zouden er niet op rekenen dat de volgende CMF-telefoon nog in Nederland verschijnt. Wie rond de €250 een toestel zoekt waarvan de updates wél vastliggen, kan beter naar recente Samsung Galaxy A-modellen zoals de Galaxy A18 kijken: daarvoor belooft Samsung zes jaar Android-updates.

Nothing-CEO Carl Pei richtte eerder samen met Pete Lau OnePlus op, een merk dat inmiddels buiten China alleen nog in India actief is

Zit Nothing in de problemen?

Die vraag mag je hardop stellen. Stel dat Nothing OS gewoon van Nothing blijft, dan nog leent het bedrijf de sleutels van zijn auto uit aan iemand anders. Nothing OS is niet zomaar software: het is de vertaling van het transparante ontwerp van de telefoons naar het scherm, het onderdeel dat Nothing nog het meest onderscheidt van de rest. Precies dat gaat volgens Pei mee naar een bedrijf waar Nothing geen zeggenschap meer heeft, en dat bovendien vele malen groter wil worden dan Nothing zelf. Wie de sleutels uitleent, bepaalt niet meer waar de auto heen rijdt. Een bedrijf dat dat vrijwillig doet, doet het zelden uit weelde.

Harde bewijzen voor geldnood zijn er alleen niet. Nothing haalde in september 2025 nog 200 miljoen dollar op bij een waardering van 1,3 miljard dollar, en meldde dit voorjaar meer dan 2 miljard dollar aan omzet sinds de oprichting. Winstcijfers heeft het bedrijf nooit gepubliceerd, en dat is op zichzelf veelzeggend. Wat wel vaststaat: budgettelefoons zijn het segment dat het hardst wordt geraakt door de dure geheugenchips, de CMF Phone 3 Pro is om die reden geschrapt, en juist die tak legt Nothing nu neer bij een partner die er zijn eigen geld in steekt. Nothing zelf schuift op richting duurdere toestellen en AI-apparaten. Geen noodverkoop die we kunnen bewijzen, wel een bedrijf dat zijn risico's wegzet en zijn belangrijkste troef uit handen geeft. De volgende jaarcijfers, als die ooit komen, vertellen de rest.

Pei kent dit scenario van dichtbij. OnePlus, het merk dat hij mee oprichtte, brengt sinds deze zomer geen nieuwe telefoons meer uit in Europa en Noord-Amerika, richt zich buiten China volledig op India en ziet zijn eigen OxygenOS opgaan in ColorOS van moederbedrijf Oppo. Dat is de route die hij CMF nu zelf laat lopen.

Blijft over de historische knipoog. Een Brits bedrijf dat zijn Indiase tak zelfstandigheid geeft en zelf alleen aandeelhouder blijft: dat verhaal kent India, en de vorige keer verliep het afscheid niet zonder wrijving. Of CMF straks nog Nothing nodig heeft, of Nothing juist CMF, zal de komende jaren blijken.