Vivo X500-serie officieel: gek, gekker, gekst

Vivo heeft in China de X500-serie aangekondigd: de X500, X500 Pro en X500 Pro Max. Het merk slaat de X400 gewoon over en pakt meteen door met een 2nm-chip, accu's tot 8000 mAh en een 200MP-telelens van Zeiss. Klinkt te mooi? Voor Nederland is er één belangrijke kanttekening: de goedkoopste variant komt hier niet, en de grootste vraag is of die enorme accu de reis naar Europa wél overleeft.

In het kort Drie modellen : X500, X500 Pro en X500 Pro Max met accu's van 7500, 6510 en 8000 mAh en een 2nm Dimensity 9600 Pro in de Pro-modellen

Europa : Alleen de X500 Pro en Pro Max komen op 27 oktober naar Europa, verkoop start 5 november, het instapmodel blijft in China

Let op accucapaciteit : De Europese X300 Pro verloor ruim 1000 mAh ten opzichte van de Chinese versie, dus de 8000 mAh is hier nog niet zeker

Vivo heeft kennelijk haast. De X300-serie is nog geen jaar oud en het merk springt in de naamgeving meteen van 300 naar 500. Het getal 4 geldt in China als ongeluksgetal, dus die stap is minder gek dan hij lijkt. Wat er in de toestellen zit, is dat wel.

De opzetlens verandert de Pro Max in een kleine telecamera, maar je draagt dan wel drie losse onderdelen mee.

Drie toestellen, drie maten accu

De line-up bestaat uit drie modellen die vooral verschillen in formaat, chip en telelens. De X500 Pro Max is het uithangbord met een 8000 mAh siliciumkoolstofaccu (Si-C) en een 200MP Zeiss-telelens. De X500 Pro is de compacte variant en krimpt flink ten opzichte van de X300 Pro, die nog een 6,78 inch-scherm had. De gewone X500 zit qua formaat tussen de twee in, maar heeft een grotere accu dan de Pro.

X500 X500 Pro X500 Pro Max Scherm 6,59 inch, 144Hz 6,36 inch, 144Hz 6,85 inch 2K, 144Hz Chip Dimensity 9600M (3nm) Dimensity 9600 Pro (2nm) Dimensity 9600 Pro (2nm) Accu 7500 mAh 6510 mAh 8000 mAh Laden 90W bekabeld, 40W draadloos 90W bekabeld, 40W draadloos 90W bekabeld, 40W draadloos Hoofdcamera 50MP 50MP (17 stops, claim Vivo) 50MP (17 stops, claim Vivo) Telelens 64MP, 3x 64MP, 85mm 200MP, 3,5x Video 4K/120fps 4K/240fps 4K/240fps Software Android 17, OriginOS 7 Android 17, OriginOS 7 Android 17, OriginOS 7 Vanafprijs China ¥5.499 (circa €660) ¥6.499 (circa €780) ¥6.999 (circa €840)

De Pro-modellen zijn volgens Vivo de eerste telefoons ter wereld met de MediaTek Dimensity 9600 Pro, gebakken op 2nm. Wat je daarvan merkt? In de praktijk vooral een zuiniger chip, en dus nog meer accuduur bovenop die toch al forse accu's. De 17 stops dynamisch bereik van de nieuwe hoofdcamera is een claim van Vivo; die testen we graag eerst zelf voordat wij hem klakkeloos overnemen.

Pro Max is de nieuwe Ultra: 400mm opzetlens

Wie goed naar de afbeelding kijkt, ziet dat de X500 Pro Max over een accessoire beschikt dat tot nu toe aan de Ultra-modellen was voorbehouden: de Zeiss Telephoto Extender, een opzetlens die je via een camera-grip op het toestel schroeft. Vivo noemt dit de tweede generatie. De extender rekt de 200MP-telelens op tot een brandpunt van 400mm, omgerekend ongeveer 17x optische vergroting. Voor concerten, sport of wilde dieren is dat een klasse apart, al sleep je dan wel een tas met losse onderdelen mee.

OriginOS 7: bekend terrein voor iPhone-gebruikers

Op dezelfde dag als de X500-serie kondigde Vivo OriginOS 7 aan, gebaseerd op Android 17, en dit keer ook voor de rest van de wereld. De X500-serie is er standaard mee uitgerust. Wie ooit met iOS heeft gewerkt, voelt zich meteen thuis, want OriginOS is een schaamteloze kopie van Apple's software, tot en met Vivo's eigen variant op Apple's Liquid Glass.

Komt de 8000 mAh wel naar Nederland?

Hier wordt het interessant. De Europese aankondiging staat al vast: op 27 oktober om 16:00 uur presenteert Vivo de X500 Pro en X500 Pro Max voor Europa, de pre-orders starten diezelfde dag en de verkoop begint op 5 november. Wie zich vooraf registreert, krijgt een tegoedbon van €120.

Eén waarschuwing vooraf: de Chinese X300 Pro had een 6510 mAh-accu terwijl de Europese versie slechts 5440 mAh had. Meer dan 1000 mAh verdampte onderweg, en dat is geen toeval: Europese transportregels beperken een enkele accucel tot 20 Wh. Die regels zijn voor zover wij weten niet veranderd. Of de X500 Pro Max hier dus écht met 8000 mAh aankomt, is allerminst zeker. Zolang Vivo daar niets over zegt, gaan we ervan uit dat de Europese cijfers lager uitvallen.

Instapmodel slaat Europa over, en waar blijft de Ultra?

De gewone X500 staat niet op de Europese aankondiging en komt hier officieel niet. Jammer, want juist dat toestel combineert een grote accu met de laagste prijs. Wie hem toch wil, is aangewezen op import uit China, met alle nadelen van dien: garantie, updates en invoerkosten.

Ook de X500 Ultra ontbreekt, en die komt voorlopig ook niet. Vivo liet weten dat de Ultra pas in maart of april 2027 in China verschijnt, met een grotere voorsprong op camera-gebied dan de Pro Max. Dat is hetzelfde patroon als bij de X300 Ultra, die pas in het voorjaar naar Europa kwam. Wie op het allerbeste camerasysteem van Vivo wacht, heeft dus nog minstens een half jaar geduld nodig. Wie een grote accu en een sterke telelens zoekt zonder te wachten, kan intussen bij de Xiaomi 17 Pro Max of de OnePlus 15 terecht. Wij zitten op 27 oktober klaar voor de Europese prijzen.